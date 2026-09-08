Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगणेश चतुर्थी 2026: शिल्पा शेट्टी के इन फेस्टिव इंडियन लुक्स से ले सकते हैं इंस्पिरेशन

गणेश चतुर्थी 2026: शिल्पा शेट्टी के इन फेस्टिव इंडियन लुक्स से ले सकते हैं इंस्पिरेशन

गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही ट्रेडिशनल वाइब आने लगती है. अगर इस गणेश चतुर्थी पर बार ट्रेडिशनल के साथ एलिगेंट और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो शिल्पा शेट्टी के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Sep 2026 03:21 PM (IST)
गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही ट्रेडिशनल वाइब आने लगती है. अगर इस गणेश चतुर्थी पर बार ट्रेडिशनल के साथ एलिगेंट और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो शिल्पा शेट्टी के ये लुक्स आपके काम आ सकते हैं.

साड़ी से लेकर शरारा और लहंगे तक, शिल्पा शेट्टी के ये इंडियन लुक्स फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है. आइए नजर डालते हैं शिल्पा शेट्टी के कुछ ऐसे ही एथनिक और स्टाइलिश लुक्स पर.

1/7
रेड शरारा और एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा: शिल्पा शेट्टी ब्राइट रेड शरारा सेट में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, फ्लेयर्ड बॉटम और गोल्डन वर्क वाला दुपट्टा इसे रॉयल लुक दे रहा है. लंबा फ्लोई दुपट्टा पूरे आउटफिट में ग्रेस एड रहा है. चोकर, चूड़ियां और खुले वेवी बाल इस लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और गणेश चतुर्थी पर सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो इस लुक को री-क्रिएट कर सकती हैं.
रेड शरारा और एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा: शिल्पा शेट्टी ब्राइट रेड शरारा सेट में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, फ्लेयर्ड बॉटम और गोल्डन वर्क वाला दुपट्टा इसे रॉयल लुक दे रहा है. लंबा फ्लोई दुपट्टा पूरे आउटफिट में ग्रेस एड रहा है. चोकर, चूड़ियां और खुले वेवी बाल इस लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और गणेश चतुर्थी पर सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो इस लुक को री-क्रिएट कर सकती हैं.
2/7
पिंक शरारा सेट में ब्राइट फेस्टिव वाइब: ब्राइट पिंक कलर का खूबसूरत शरारा सेट मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी से सजे क्रॉप टॉप और फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ आउटफिट को फेस्टिव फील दे रहे हैं. इसके साथ मैचिंग लॉन्ग दुपट्टा लुक में फ्लो और एलिगेंस जोड़ रहा है. गोल्डन बैंगल्स और खुले वेवी बाल इस ब्राइट आउटफिट को और स्टाइलिश बना रहे हैं.
पिंक शरारा सेट में ब्राइट फेस्टिव वाइब: ब्राइट पिंक कलर का खूबसूरत शरारा सेट मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी से सजे क्रॉप टॉप और फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ आउटफिट को फेस्टिव फील दे रहे हैं. इसके साथ मैचिंग लॉन्ग दुपट्टा लुक में फ्लो और एलिगेंस जोड़ रहा है. गोल्डन बैंगल्स और खुले वेवी बाल इस ब्राइट आउटफिट को और स्टाइलिश बना रहे हैं.
3/7
पिंक साड़ी में रॉयल और ट्रेडिशनल अंदाज: अगर आप प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल साड़ी पहनना चाहती हैं तो शिल्पा की तरह पिंक साड़ी को हैवी सिल्वर और गोल्डन वर्क के साथ स्टाइल कर सकती हैं.साड़ी का एम्बेलिश्ड बॉर्डर और मैचिंग ब्लाउज इसे बेहद रिच लुक दे रहा है. माथे पर मांग टीका, नोज रिंग, चोकर और लेयर्ड नेकलेस पूरे लुक को राजस्थानी टच दे रहे हैं.
पिंक साड़ी में रॉयल और ट्रेडिशनल अंदाज: अगर आप प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल साड़ी पहनना चाहती हैं तो शिल्पा की तरह पिंक साड़ी को हैवी सिल्वर और गोल्डन वर्क के साथ स्टाइल कर सकती हैं.साड़ी का एम्बेलिश्ड बॉर्डर और मैचिंग ब्लाउज इसे बेहद रिच लुक दे रहा है. माथे पर मांग टीका, नोज रिंग, चोकर और लेयर्ड नेकलेस पूरे लुक को राजस्थानी टच दे रहे हैं.
4/7
गोल्डन ब्लाउज और मैरून शेड की ड्रेप्ड साड़ी: गोल्डन एम्बेलिश्ड ब्लाउज के साथ मैरून शेड की साड़ी को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया गया है. ब्लाउज की हैवी एम्ब्रॉयडरी आउटफिट को रिच लुक दे रही है. साड़ी के साथ गोल्डन डिटेलिंग और खूबसूरत ड्रेप इसे गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल के लिए परफेक्ट बनाते हैं. मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल लुक को बैलेंस कर रहे हैं.
गोल्डन ब्लाउज और मैरून शेड की ड्रेप्ड साड़ी: गोल्डन एम्बेलिश्ड ब्लाउज के साथ मैरून शेड की साड़ी को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया गया है. ब्लाउज की हैवी एम्ब्रॉयडरी आउटफिट को रिच लुक दे रही है. साड़ी के साथ गोल्डन डिटेलिंग और खूबसूरत ड्रेप इसे गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल के लिए परफेक्ट बनाते हैं. मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल लुक को बैलेंस कर रहे हैं.
5/7
गोल्डन साड़ी में एलिगेंट लुक: इस लुक में शिल्पा शेट्टी गोल्ड शेड की साड़ी बेहद सोबर और एलिगेंट नजर आ रही है. साड़ी पर हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर इसे सिंपल होने के बावजूद रिच लुक दे रहे हैं. साथ में मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी आउटफिट की खूबसूरती बढ़ा रही है. अगर आप हैवी लुक की जगह क्लासी और सटल फेस्टिव स्टाइल चाहती हैं, तो यह लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
गोल्डन साड़ी में एलिगेंट लुक: इस लुक में शिल्पा शेट्टी गोल्ड शेड की साड़ी बेहद सोबर और एलिगेंट नजर आ रही है. साड़ी पर हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर इसे सिंपल होने के बावजूद रिच लुक दे रहे हैं. साथ में मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी आउटफिट की खूबसूरती बढ़ा रही है. अगर आप हैवी लुक की जगह क्लासी और सटल फेस्टिव स्टाइल चाहती हैं, तो यह लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
6/7
ग्रीन और गोल्डन सिल्क साड़ी: इस ग्रीन और गोल्डन शेड की साड़ी में शिल्पा शेट्टी काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है. साड़ी पर मौजूद फ्लोरल और गोल्डन मोटिफ्स इसे रिच और एलिगेंट लुक दे रहे हैं.गोल्डन बॉर्डर और स्टाइलिश स्लीवलेस ब्लाउज आउटफिट को क्लासी फिनिश दे रहे हैं. स्टेटमेंट नेकलेस और खुले बाल इस पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर सिंपल मॉडर्न लुक चाहते हैं तो इस तरह की साड़ी परफेक्ट च्वॉइस है.
ग्रीन और गोल्डन सिल्क साड़ी: इस ग्रीन और गोल्डन शेड की साड़ी में शिल्पा शेट्टी काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है. साड़ी पर मौजूद फ्लोरल और गोल्डन मोटिफ्स इसे रिच और एलिगेंट लुक दे रहे हैं.गोल्डन बॉर्डर और स्टाइलिश स्लीवलेस ब्लाउज आउटफिट को क्लासी फिनिश दे रहे हैं. स्टेटमेंट नेकलेस और खुले बाल इस पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर सिंपल मॉडर्न लुक चाहते हैं तो इस तरह की साड़ी परफेक्ट च्वॉइस है.
7/7
ब्राइट ऑरेंज-रेड टोन के आउटफिट में साड़ी का एलिगेंट ड्रेप और फ्लेयर्ड स्कर्ट का शानदार अंदाज नजर आ रहा है. इसके साथ पर्पल और गोल्डन बॉर्डर वाला पल्लू पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है. फुल स्लीव्स का एम्बेलिश्ड ब्लाउज और हैवी बॉर्डर आउटफिट को और ग्रेसफुल बना रहा है.गोल्डन ज्वेलरी और सटल मेकअप इस फेस्टिव लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
ब्राइट ऑरेंज-रेड टोन के आउटफिट में साड़ी का एलिगेंट ड्रेप और फ्लेयर्ड स्कर्ट का शानदार अंदाज नजर आ रहा है. इसके साथ पर्पल और गोल्डन बॉर्डर वाला पल्लू पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है. फुल स्लीव्स का एम्बेलिश्ड ब्लाउज और हैवी बॉर्डर आउटफिट को और ग्रेसफुल बना रहा है.गोल्डन ज्वेलरी और सटल मेकअप इस फेस्टिव लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
Published at : 08 Sep 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Festive Looks

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'तारक मेहता' छोड़ने के बाद गोली का ऐसा हाल, लोगों के घरों पर जाकर बना रहे खाना
'तारक मेहता' छोड़ने के बाद गोली का ऐसा हाल, लोगों के घरों पर जाकर बना रहे खाना
मनोरंजन
चार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, 100 फीसदी बजट वसूल कमा डाला इतना प्रॉफिट
चार दिन में ही सुपरहिट हुई ‘मिर्जापुर द मूवी’, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
मनोरंजन
200 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आ रही 'विश्वनाथ एंड संस', कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
200 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आ रही 'विश्वनाथ एंड संस', जानें रिलीज डेट
मनोरंजन
'मिर्जापुर द मूवी' का 5वें दिन भी कहर, 2 बजे तक 112 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' का 5वें दिन भी कहर, 2 बजे तक 112 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
बाढ़ की त्रासदी पर भारी 'योगी मॉडल', विनाशकारी पानी के बावजूद यूपी में जीरो जनहानि
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
दिल्ली NCR
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
स्पोर्ट्स
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget