गणेश चतुर्थी 2026: शिल्पा शेट्टी के इन फेस्टिव इंडियन लुक्स से ले सकते हैं इंस्पिरेशन

रेड शरारा और एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा: शिल्पा शेट्टी ब्राइट रेड शरारा सेट में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, फ्लेयर्ड बॉटम और गोल्डन वर्क वाला दुपट्टा इसे रॉयल लुक दे रहा है. लंबा फ्लोई दुपट्टा पूरे आउटफिट में ग्रेस एड रहा है. चोकर, चूड़ियां और खुले वेवी बाल इस लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और गणेश चतुर्थी पर सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो इस लुक को री-क्रिएट कर सकती हैं.