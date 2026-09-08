गणेश चतुर्थी 2026: शिल्पा शेट्टी के इन फेस्टिव इंडियन लुक्स से ले सकते हैं इंस्पिरेशन

साड़ी से लेकर शरारा और लहंगे तक, शिल्पा शेट्टी के ये इंडियन लुक्स फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है. आइए नजर डालते हैं शिल्पा शेट्टी के कुछ ऐसे ही एथनिक और स्टाइलिश लुक्स पर.
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रेड शरारा और एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा: शिल्पा शेट्टी ब्राइट रेड शरारा सेट में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं. हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता, फ्लेयर्ड बॉटम और गोल्डन वर्क वाला दुपट्टा इसे रॉयल लुक दे रहा है. लंबा फ्लोई दुपट्टा पूरे आउटफिट में ग्रेस एड रहा है. चोकर, चूड़ियां और खुले वेवी बाल इस लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं और गणेश चतुर्थी पर सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो इस लुक को री-क्रिएट कर सकती हैं.
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पिंक शरारा सेट में ब्राइट फेस्टिव वाइब: ब्राइट पिंक कलर का खूबसूरत शरारा सेट मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी से सजे क्रॉप टॉप और फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ आउटफिट को फेस्टिव फील दे रहे हैं. इसके साथ मैचिंग लॉन्ग दुपट्टा लुक में फ्लो और एलिगेंस जोड़ रहा है. गोल्डन बैंगल्स और खुले वेवी बाल इस ब्राइट आउटफिट को और स्टाइलिश बना रहे हैं.
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पिंक साड़ी में रॉयल और ट्रेडिशनल अंदाज: अगर आप प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल साड़ी पहनना चाहती हैं तो शिल्पा की तरह पिंक साड़ी को हैवी सिल्वर और गोल्डन वर्क के साथ स्टाइल कर सकती हैं.साड़ी का एम्बेलिश्ड बॉर्डर और मैचिंग ब्लाउज इसे बेहद रिच लुक दे रहा है. माथे पर मांग टीका, नोज रिंग, चोकर और लेयर्ड नेकलेस पूरे लुक को राजस्थानी टच दे रहे हैं.
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गोल्डन ब्लाउज और मैरून शेड की ड्रेप्ड साड़ी: गोल्डन एम्बेलिश्ड ब्लाउज के साथ मैरून शेड की साड़ी को बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया गया है. ब्लाउज की हैवी एम्ब्रॉयडरी आउटफिट को रिच लुक दे रही है. साड़ी के साथ गोल्डन डिटेलिंग और खूबसूरत ड्रेप इसे गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल के लिए परफेक्ट बनाते हैं. मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल लुक को बैलेंस कर रहे हैं.
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गोल्डन साड़ी में एलिगेंट लुक: इस लुक में शिल्पा शेट्टी गोल्ड शेड की साड़ी बेहद सोबर और एलिगेंट नजर आ रही है. साड़ी पर हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर इसे सिंपल होने के बावजूद रिच लुक दे रहे हैं. साथ में मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी आउटफिट की खूबसूरती बढ़ा रही है. अगर आप हैवी लुक की जगह क्लासी और सटल फेस्टिव स्टाइल चाहती हैं, तो यह लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
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ग्रीन और गोल्डन सिल्क साड़ी: इस ग्रीन और गोल्डन शेड की साड़ी में शिल्पा शेट्टी काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है. साड़ी पर मौजूद फ्लोरल और गोल्डन मोटिफ्स इसे रिच और एलिगेंट लुक दे रहे हैं.गोल्डन बॉर्डर और स्टाइलिश स्लीवलेस ब्लाउज आउटफिट को क्लासी फिनिश दे रहे हैं. स्टेटमेंट नेकलेस और खुले बाल इस पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं. अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर सिंपल मॉडर्न लुक चाहते हैं तो इस तरह की साड़ी परफेक्ट च्वॉइस है.
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ब्राइट ऑरेंज-रेड टोन के आउटफिट में साड़ी का एलिगेंट ड्रेप और फ्लेयर्ड स्कर्ट का शानदार अंदाज नजर आ रहा है. इसके साथ पर्पल और गोल्डन बॉर्डर वाला पल्लू पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है. फुल स्लीव्स का एम्बेलिश्ड ब्लाउज और हैवी बॉर्डर आउटफिट को और ग्रेसफुल बना रहा है.गोल्डन ज्वेलरी और सटल मेकअप इस फेस्टिव लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.