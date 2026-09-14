'हनुमान अंश' की सक्सेस के बाद राइटर-डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अब नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. उन्होंने प्रोड्यूसर महावीर जैन के साथ हाथ मिलाया. वो फिल्म 'राम बोला' लेकर आ रहे हैं. ये फिल्म भारत के सबसे सम्मानित कवियों और आध्यात्मिक हस्तियों में से एक गोस्वामी तुलसीदास की जर्नी पर होने वाली है.

'राम बोला' की अनाउंसमेंट

मेकर्स ने 14 सितंबर को फिल्म की अनाउंसमेंट की. फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति और साहित्यिक रचनाओं का इंडियन कल्चर और साहित्य पर गहरा प्रभाव रहा. फिल्म में गोस्वामी तुलसीदास के सफर और उनकी रचनाओं की विरासत को दिखाया जाएगा.

फिल्म का महावीर जैन, विशाल चतुर्वेदी, अमित उपाध्याय और रघुवेंद्र सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसे महावीर जैन फिल्म्स प्रेजेंट कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

राम