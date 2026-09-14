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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आर माधवन के बेटे वेदांत, बोले- 'मेरा फोकस स्पॉटलाइट नहीं'

एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आर माधवन के बेटे वेदांत, बोले- 'मेरा फोकस स्पॉटलाइट नहीं'

एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत माधवन 2026 एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. वेदांत का कहना है कि स्पॉटलाइट में आना उनका फोकस नहीं हैं. वो देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 01:03 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत माधवन 2026 एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, जो जापान में आयोजित होंगा. वेदांत पिछले पांच साल से दुबई में स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं. कोविड के दौरान उनका परिवार उन्हें स्विमिंग में प्रोफेशनली आगे बढ़ने के बेहतर मौके देने के लिए दुबई शिफ्ट हो गया था. वेदांत एक पॉपुलर एक्टर के बेटे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस खुद के लिए और अपने देश के लिए शानदार प्रदर्शन करने पर है.

स्पॉटलाइट में आने की कोशिश नहीं करे रहे वेदांत 
पीटीआई के साथ बातचीत में वेदांत माधवन ने कहा कि उनका पूरा ध्यान पूल में अच्छा प्रदर्शन करने पर है, न कि स्पॉटलाइट में आने पर. उनका मानना है कि अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो लोगों का ध्यान अपने आप उस पर जाता है. वेदांत ने कहा, 'मैं स्पॉटलाइट में आने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं बतौर स्विमर बस अपने लिए और अपने देश के लिए अच्छा करना चाहता हूं. अगर आप अच्छा करेंगे तो स्पॉटलाइट में आएंगे और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे. इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं.' 

वेदांत ने एजेंसी से बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो थोड़ा खुद पर यकीन करना जरूरी है. आपके दिमाग में पहले से तय होना चाहिए कि आप जीतने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए.'

एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आर माधवन के बेटे वेदांत, बोले- 'मेरा फोकस स्पॉटलाइट नहीं

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वेदांत ने कहा, 'आप कोई भी हों, आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है, क्योंकि हम करीब एक अरब लोगों का देश हैं. सभी की नजर आप पर होती है, इसलिए दबाव तो रहता ही है. मेरे मामले में शायद ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचता. हमें इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि दबाव हमारे प्रदर्शन पर असर न डाले. जब हम पूल में उतरते हैं तो वहां सिर्फ हम और पानी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं.'

टीम के सामने आई मुश्किलों के बारे में की बात
वेदांत माधवन ने एशियन गेम्स की तैयारी के दौरान भारतीय स्विमिंग टीम के सामने आई मुश्किलों के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग कैंप के दौरान कई परेशानियां आईं, लेकिन इन मुश्किलों ने टीम के खिलाड़ियों को एक-दूसरे के और करीब ला दिया.

एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आर माधवन के बेटे वेदांत, बोले- 'मेरा फोकस स्पॉटलाइट नहीं

वेदांत ने कहा, 'हम सभी भाई जैसे हैं. कैंप के दौरान काफी दिक्कतें आईं, लेकिन मुश्किल वक्त लोगों को एक-दूसरे के करीब लाता है. मुझे लगता है कि हम सभी ने बतौर खिलाड़ी और टीम काफी कुछ सीखा है और अब हमारा हौसला बहुत ज्यादा है. हम सभी काफी एक्साइटेड और पॉजिटिव हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जापान जाकर हम शानदार परफॉर्म करेंगे.'

बता दें, वेदांत जहां स्विमिंग में भारत को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं उनके पिता आर. माधवन फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं. एक्टर हाल ही में 'जीडीएन' में नजर आए थे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Sep 2026 01:03 PM (IST)
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R. Madhavan
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