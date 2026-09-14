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गुरमीत-देबीना से सुनीता आहूजा तक, सेलेब्स के घर पधारे गणपति बप्पा
गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. वहीं, बॉलीवुड और टीवी के सितारे भी अपने घर बप्पा को लाकर इस त्योहार को खास बना रहे हैं.
गणेश चतुर्थी की धूम हर जगह देखने को मिल रही है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स तक, सभी बप्पा के स्वागत में जुटे हुए हैं. गुरमीत-देबीना से लेकर सुनीता आहूजा तक, कई सेलेब्स के घर गणपति बप्पा पधार चुके हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :Shilpa Shetty
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