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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआयुष्मान खुराना के बर्थडे पर पत्नी ताहिरा ने लुटाया प्यार, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर

आयुष्मान खुराना के बर्थडे पर पत्नी ताहिरा ने लुटाया प्यार, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर

एक्टर आयुष्मान खुराना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया. ताहिरा ने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Sep 2026 12:54 PM (IST)
एक्टर आयुष्मान खुराना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया. ताहिरा ने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

फिल्म 'विकी डोनर' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना 42 साल के हो गए हैं.आज, 14 सितंबर को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर की पत्नी ताहिरा कश्यप ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

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ताहिरा कश्यप ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर आयुष्मान खुराना संग कई सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आएं.
ताहिरा कश्यप ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर आयुष्मान खुराना संग कई सारी फोटोज शेयर की हैं. जिसमें दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आएं.
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शेयर की गई फोटोज में एक थ्रोबैक फोटो भी शामिल थी. जिसमें ताहिरा और आयुष्मान एक साथ पोज देने नजर आ रहे हैं.
शेयर की गई फोटोज में एक थ्रोबैक फोटो भी शामिल थी. जिसमें ताहिरा और आयुष्मान एक साथ पोज देने नजर आ रहे हैं.
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वहीं एक फोटो में ताहिरा, आयुष्मान का हाथ थामें उन्हें निहारती दिखाई दे रही हैं. कपल की ये रोमांटिक फोटो फैंस का दिल जीत रही है.
वहीं एक फोटो में ताहिरा, आयुष्मान का हाथ थामें उन्हें निहारती दिखाई दे रही हैं. कपल की ये रोमांटिक फोटो फैंस का दिल जीत रही है.
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इसके अवाला ताहिरा ने दो कबूतर और चीता की भी फोटो शेयर की हैं. उन्होंने खास अंदाज में एक्टर को बर्थडे विश किया.
इसके अवाला ताहिरा ने दो कबूतर और चीता की भी फोटो शेयर की हैं. उन्होंने खास अंदाज में एक्टर को बर्थडे विश किया.
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ताहिरा ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'लव यू बर्थडे बॉय, मैं तुम्हें हमेशा से और हमेशा के लिए, हर तरह से और हर रूप में प्यार करती हूं.'
ताहिरा ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'लव यू बर्थडे बॉय, मैं तुम्हें हमेशा से और हमेशा के लिए, हर तरह से और हर रूप में प्यार करती हूं.'
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उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस भी आयुष्मान खुराना को बधाई दे रहे हैं.
उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस भी आयुष्मान खुराना को बधाई दे रहे हैं.
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बता दें, आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने साल 2008 में शादी की थी.इससे पहले दोनों ने लगभग 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था.
बता दें, आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने साल 2008 में शादी की थी.इससे पहले दोनों ने लगभग 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था.
Published at : 14 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana

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