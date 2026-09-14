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आयुष्मान खुराना के बर्थडे पर पत्नी ताहिरा ने लुटाया प्यार, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर
एक्टर आयुष्मान खुराना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया. ताहिरा ने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.
फिल्म 'विकी डोनर' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना 42 साल के हो गए हैं.आज, 14 सितंबर को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर की पत्नी ताहिरा कश्यप ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 12:54 PM (IST)
Tags :Ayushmann Khurrana
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