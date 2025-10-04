क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर इस साल की शुरुआत में हमला हुआ था. आरोपी ने बचने के लिए सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से वार किया था. इस घटना के दौरान सैफ अली खान को काफी चोट लगी थी. वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी रहे थे. अब इस हमले के बारे में सैफ ने काजोल और ट्विंकल खन्ना से बात की है. साथ ही बताया है कि सैफ को खून में लतपथ देखकर उनके बेटे तैमूर अली खान का क्या रिएक्शन था.

काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है. शो के अब तक एपिसोड्स आ चुके हैं और तीसरा एपिसोड अगले गुरुवार को आने वाला है. इस एपिसोड में सैफ अली खान और अक्षय कुमार आएंगे. जिनके साथ दोनों एक्ट्रेस खूब मस्ती करती हुई नजर आएंगी. शो में ही सैफ उनके साथ हुई घटना के बारे में बताते नजर आएंगे.

तैमूर का क्या था रिएक्शन

सैफ अली खान बता रहे थे कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे पापा को खून में देख उनके बेटे तैमूर पूछ रहा था- क्या आप मरने वाले हो? सैफ ने बताया कि 'मेरे पैर पर भी चाकू लगा था और हर तरफ खून पड़ा हुआ था. तैमूर ने मुझे ऊपर सीढ़ियों पर देखा और कहा- क्या आप मरने वाले हो?' मैंने इसके जवाब में कहा- 'मुझे ऐसा नहीं लगता.'

सैफ इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता रहे थे और ये बात सुनकर काजोल इंप्रेस हो गईं. उन्होंने उठकर सैफ को गले लगा लिया और कहा- तुम रियल हीरो हो. वहीं दूसरी तरफ सैफ की बातें सुनकर ट्विंकल खन्ना चौंक गईं. वो बैठे हुए बहुत ध्यान से सब सुन रही थीं.

बता दें सैफ और अक्षय वाला ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है. इसमें दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कई बातें बताते नजर आएंगे.

