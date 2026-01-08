रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड में करीब 34 सालों का लंबा सफर तय किया है. इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. तीन दशकों में उनकी 17 सुपरहिट और हिट फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता. उनकी इन सभी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. ‘गोलमाल’, ‘सिंघम’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘सिंबा’ और ‘सूर्यवंशी’ जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करने में कामयाब रहीं.

इतने बड़े करियर और इतनी हिट फिल्मों के बावजूद रोहित शेट्टी के लिए यह बात हमेशा से तकलीफ देने वाली रही कि 34 सालों के सफर में उन्हें आज तक कोई अवॉर्ड नहीं मिला.

अवॉर्ड्स से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं

इंडियन नेशनल सिने एकेडमी अवॉर्ड्स के अनाउंसमेंट प्रेस मीट में रोहित शेट्टी ने खुद का मजाक बनाया. हालांकि, बातों-बातों में उन्होंने इंडियन सिनेमा की रियलिटी पर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वह सुर्खियों में आ गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शेट्टी का मानना है कि अवॉर्ड्स से दूर-दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है. रोहित ने कहा, मेरा और अवॉर्ड्स का दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. मैंने 17 फिल्में की और कोई भी अवॉर्ड नहीं मिला, मुझे सिर्फ अवॉर्ड्स शो को होस्ट करने के लिए बुलाया जाता है.

हिंदी सिनेमा को लेकर कही ये बात

रोहित ने आगे कहा, 'किसी भी फिल्म की सक्सेस का दुख पॉइंट यह है कि चाहे वह कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना हो, ऑडियंस कभी 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होती. इसके पीछे की वजह भी लैंग्वेज बैरियर है. इसके अलावा हमें बॉलीवुड, टॉलीवुड या कॉलीवुड कहने पर ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए,हमें हिंदी सिनेमा के तौर पर पहचाना जाना चाहिए, इंडियन सिनेमा या तेलुगु सिनेमा.'