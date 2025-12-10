क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर आरजे महवश अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. वो 'पंचायत' के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार संग डेब्यू करेंगी. इस जोड़ी को कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा पर्दे पर भुनाने के लिए एकदम तैयार हैं. कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा ने अपनी नई फिल्म ‘टेढ़ी है पर मेरी है’ का अनाउंसमेंट टीजर जारी करते हुए इस अनोखी जोड़ी से पर्दा उठाया है.

इस फिल्म की घोषणा करते हुए कोरियोग्राफर-निर्देशक रेमो डिसूजा ने कैप्शन में लिखा- 'गुलाब और नगमा की मोहब्बत… एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जान कम है लेकिन जुनून ज्यादा. गुलाब में मोहब्बत का कीड़ा है और नगमा में एक कुदरत का. दिल धड़कता है, कहानी मोड़ लेती है और प्यार ज़िद दिखाता है… और उसी ज़िद में दिल धड़कते हैं. प्रस्तुत करते हैं- टेढ़ी हैं पर मेरी हैं.'

जितेंद्र कुमार की आवाज से मची खलबली

टीजर में जितेंद्र कुमार की आवाज में वॉइस ओवर दिया गया है. वहीं टीजर वीडियो में एक वैन लगी पोस्टर में लीड एक्टर जितेंद्र का लुक भी दिखाया गया है. फिल्म में जितेंद्र ‘गुलाब हकीम’ के किरदार में दिखेंगे. वहीं आरजे महवश के किरदार का नाम ‘नगमा’ है. टीजर में महवश का झलक नहीं दिखाया गया है.

अनाउंसमेंट वीडियो में फिल्म की टीम और लीड कास्ट के नामों का खुलासा जरूर कर दिया गया है. वीडियो में जितेंद्र गुलाब और नगमा की अनोखी मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं. जितेंद्र की आवाज में फिल्म की घोषणा सुनकर फैंस काफ उत्साहित हो गए हैं. वहीं फैंस जितेंद्र के अपोजिट महवश को देखने के लिए बेताब हो गए हैं.

रोमांटिक-कॉमेडी होगी फिल्म

'टेढ़ी हैं पर मेरी हैं' के जारी टीजर में आने वाली फिल्म की कहानी में मौजूद रोमांस और ट्विस्ट का जायका लगने वाला है. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म होगी. इस फिल्म को निर्देशक जयेश प्रधान निर्देशित करेंगे. फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी नेशनल अवॉर्ड विनर संगीतकार इस्माइल दरबार ने संभाली है.