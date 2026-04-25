'दिखा दी हरकत...', रिहाना ने पैप्स संग दिया पोज, फिर साथ में फोटोज के लिए मच गई भगदड़
Rihana Viral Video: इन दिनों रिहाना मुंबई में फेंटी ब्यूटी इवेंट को लेकर चर्चा में है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में उन्हें पैप्स के साथ फोटो खिंचवाते देखा गया, लेकिन अचानक वहां भगदड़ देखने को मिली.
ग्लोबल स्टार रिहाना करीब 2 साल बाद एक ब्यूटी इवेंट के लिए इंडिया आई है. फेंटी ब्यूटी के लॉन्च इवेंट में वो अभी मुंबई में है, जिसकी तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस इवेंट में कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए, जहां रिहाना के साथ उनकी बॉन्डिंग भी साफ देखने को मिली. इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैप्स के साथ फोटो खिंचवाती दिख रही हैं.
रिहाना के साथ पैप्स ने खिंचवाई फोटो
हाल ही में इंस्टाग्राम पर रिहाना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां इस इवेंट में वो पैप्स के सामने पोज देती नजर आ रही थी. इसी बीच उन्होंने पैप्स में से एक व्यक्ति के साथ फोटो भी खिंचवाई. हालांकि इसके बाद जो हुआ, वो चौंकाने वाला था. इतनी बड़ी ग्लोबल स्टार के साथ जब एक व्यक्ति की फोटो आई, तो सभी अचानक से रिहाना के तरफ भागने लगे. सभी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन हो गए और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई. वहींं, रिहाना पीछे से निकलती दिखीं और बॉडीगार्ड उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगे.
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2 साल पहले आई थीं भारत
बता दें कि साल 2024 में जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी बहुत ही बड़े लेवल पर की गई थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और ग्लोबल आइकन्स भी शामिल हुए थे. रिहाना भी उनमें से एक थीं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस शादी में चार चांद लगा दिए. रिहाना एक एक्ट्रेस और सिंगर हैं, जो करीब 2 साल बाद दोबारा भारत आई हैं. उनके आने के बाद से ही हर किसी की नजर सोशल मीडिया पर अटकी. हाल ही में ओरी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ विडियोज शेयर की, जिसके बाद लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई.
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Source: IOCL