'गिन्नी वेड्स सनी 2' का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गुल, जानिए किसके नाम रहा शुक्रवार

Michael Vs Ginny Wedss Sunny 2 Box office Collection: हर वीकेंड से पहले शुक्रवार को कोई ना कोई नई फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देती हैं. कई बार क्लैश होता है तो कई बार उसका मुकाबला पुरानी रिलीज से ही होता है. ऐसे में इस शुक्रवार को दो नई फिल्में 'माइकल' और 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को रिलीज किया गया. इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' में टकराव देखने के लिए मिल रहा था. अब इस शुक्रवार इन चारों फिल्मों में कड़ा मुकाबला हो गया. ऐसे में चलिए बताते हैं इन में से शुक्रवार किसके नाम रहा.

'गिन्नी वेड्स सनी 2' का हुआ डब्बा गुल

अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' ने ओपनिंग डे के दिन ही बॉक्स ऑफिस पर भद्द पिटवा ली. रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. ये दर्शकों को भी खास पसंद नहीं आई थी. ऐसे में जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिला. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म पहले दिन 50 लाख का भी बिजनेस नहीं कर पाई. ये ओपनिंग डे पर 30 लाख की कमाई में ही सिमट गई.

शुक्रवार को फिल्मों का कलेक्शन

फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी गिन्नी वेड्स सनी 2 0.30 करोड़ 8% माइकल 7.03 करोड़ 7% भूत बंगला 5.75 करोड़ 13% धुरंधर 2 1.60 करोड़ 13.3%

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'माइकल' ने इंडिया में जमाई धाक

वहीं, दूसरी फिल्म 'माइकल' थी. ये एक हॉलीवुड फिल्म है, जो अमेरिकी गायक और 'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित है. इसमें उनके भतीजे जाफर माइकल ने लीड रोल प्ले किया है. मूवी ने ना केवल विदेशों में बल्कि इंडिया में भी शानदार बिजनेस किया. इसने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर सबकी छुट्टी कर दी. सैकनिल्क के अनुसार, 'माइकल' ने इंडिया में 7.03 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें पेड प्रीव्यूज में फिल्म ने 1.70 करोड़ और ओपनिंग डे पर 3.80 करोड़ का कलेक्शन किया.

'भूत बंगला' का भी बजा डंका

इतना ही नहीं, शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' ने भी कमाल का बिजनेस किया. इसे भी शुक्रवार का फायदा मिला. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार यानी कि 8वें दिन इस फिल्म ने 5.75 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 90.15 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) हो गई थी. अब शनिवार को भी फिल्म शानदार परफॉर्म कर रही है.

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धुरंधर 2

वहीं, अगर फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के बारे में बात की जाए तो 'भूत बंगला' की रिलीज के बाद इसकी कमाई पर असर देखने के लिए मिला है. ऐसे में सैकनिल्क के अनुसार, शुक्रवार को 37वें दिन इसकी खास कमाई नहीं रही. इसने 1.60 करोड़ का बिजनेस किया था. हालांकि, सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म वर्ल्डवाइड 1,768.66 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है.