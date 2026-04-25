रिहाना की आफ्टर पार्टी की झलक, ईशा अंबानी और जाह्नवी कपूर संग मचाया धमाल, ओरी ने शेयर की रील
Rihanna After Party Video: पॉप स्टार और सिंगर रिहाना की आफ्टर पार्टी का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
ग्लोबल आइकन रिहाना इस वक्त मुंबई में हैं. करीब दो साल बाद वो एक ब्यूटी इवेंट में हिस्सा लेने के सिलसिले में भारत लौटी हैं. फेंटी ब्यूटी के लॉन्च इवेंट का आयोजन बीती रात मुंबई में हुआ, जहां रिहाना का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. इस इवेंट में कई सेलेब्स भी पहुंचे. अब ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी ने रिहाना की आफ्टर पार्टी का एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
ओरी ने दिखाई आफ्टर पार्टी की झलक
ओरी ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसमें रिहाना, ईशा अंबानी और जाह्नवी कपूर धमाल मचाती दिख रही हैं. वीडियो में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की झलक दिख रही है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अबाउट लास्ट नाइट. ईशा अंबानी ने रिहाना के लिए एक आफ्टर पार्टी का आयोजन किया था. वीआईपी टेबल से एक खास झलक.'
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें:- रिहाना का अनसीन अवतार, इंडियन लुक, सेलेब्स संग मस्ती, पैपराजी संग खिंचवाई फ़ोटोज
रिहाना से बातचीत करते दिखे ओरी
ओरी ने एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो और रिहाना चिटचैट करते दिख रहे हैं. दोनों के बीच कान की बालियों के लेकर कुछ बातचीत चल रही है. ओरी ने कैप्शन लिखा है, 'फिर से मुलाकात हुई. वो उन बालियों को लौटाने के अलावा और सब कुछ कर रही हैं.' इसके अलावा ओरी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो और रिहाना पैपराजी को पोज देते दिख रहे हैं. इस दौरान ओरी अपना सिग्नेचर पोज देना नहीं भूले, जिसमें वो अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स के साथ भी फोटोज क्लिक कराते हैं.
View this post on Instagram
रिहाना से पहले भी मिल चुके हैं ओरी
बता दें कि रिहाना इससे पहले साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के जामनगर में आयोजित तीन दिवसीय प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने भारत आई थीं. उन्होंने वहां जबरदस्त परफॉर्म भी किया था. तब भी ओरी के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी.
ये भी पढ़ें:- फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL