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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं अपनी मर्जी से नहीं...' फिल्मों में नहीं आना चाहती थीं रेखा, इस मजबूरी में लिया था एक्ट्रेस बनने का फैसला

'मैं अपनी मर्जी से नहीं...' फिल्मों में नहीं आना चाहती थीं रेखा, इस मजबूरी में लिया था एक्ट्रेस बनने का फैसला

Rekha: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने एक बार खुलासा किया था कि आखिर वो फिल्मी दुनिया में क्यों आई थी? उन्होंने ये फैसला शौक से नहीं, बल्कि एक मजबूरी के कारण लिया था.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 11 Jun 2026 09:56 PM (IST)
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Rekha: बात जब भी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं की होती है तो सदाबहार एक्ट्रेस रेखा को गिने बिना ये गिनती पूरी हो ही नहीं सकती. रेखा ने बड़े पर्दे पर गुजरे दौर में अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा था जिसकी खुशबू आज तक फीकी नहीं पड़ी. चाहे वो लंबे वक्त से रुपहले पर्दे से दूर हैं, लेकिन आज भी एक्ट्रेस किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. फिलहाल आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रेखा फिल्मी दुनिया में कैसे आई थीं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो सिनेमा में आना उनका शौक नहीं, बल्कि मजबूरी थी.

फिल्मों में कैसे आईं रेखा?

एक बार रेखा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि आखिर वो फिल्मी दुनिया में क्यों आई थी. जबकि उनका एक्ट्रेस बनने का कोई इरादा नहीं था. रेखा की मां अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किलें झेल रही थीं और इसी के चलते  रेखा को मजबूरी में सिर्फ 14-15 साल की उम्र में काम करना पड़ा था. बता दें कि रेखा के पिता और दिवंगत एक्टर जेमिनी गणेशन ने जब रेखा की मां और एक्ट्रेस पुष्पावली से शादी की थी जब वो पहले से शादीशुदा थे. हालांकि बाद में उन्होंने पुष्पावली से अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना शादी कर ली थी. 

ये भी पढ़ें: न कोई फिल्म, न कोई एड फिर भी रेखा की लाइफस्टाइल है काफी रॉयल, जानिए कैसे चलता है उनका खर्च

वहीं जब रेखा का जन्म हुआ तो रेखा को नाजायज संतान कहा गया. वहीं रेखा को पिता का प्यार भी नहीं मिल पाया था. आगे जाकर जेमिनी ने एक्ट्रेस सावत्री से शादी कर ली थी. इस फैसले से पुष्पावली काफी टूट गई थीं और काफी अकेली पड़ गई थीं. उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी. तब रेखा ने मां के कहने और हालातों को देखते हुए फिल्मी दुनिया को गले लगाया. दिग्गज अदाकारा ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत की मार खाकर फिल्मों में आई हूं.'

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रेखा की बेहतरीन फिल्में

रेखा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना एक्टिंग करियर तेलुगु फिल्म 'रंगुला रत्नम' से शुरू किया था. वहीं बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू साल 1970 की फिल्म 'सावन भादों' से किया था. उन्होंने अपने करियर में उमराव जान, खूबसूरत, एक ही भूल, राम बलराम, जुदाई, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा और काला, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 09:56 PM (IST)
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