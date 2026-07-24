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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये बेवकूफ कौन है?', खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, डॉग के साथ वायरल वीडियो पर निकाली भड़ास

'ये बेवकूफ कौन है?', खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, डॉग के साथ वायरल वीडियो पर निकाली भड़ास

मलाइका अरोड़ा भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के एक वीडियो पर नाराजगी जताई है. वीडियो में रेड कार्पेट पर बैठे एक कुत्ते को पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए हटा दिया, जिसे देख उनका गुस्सा फूट गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के एक वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर  करती नजर आईं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखने के बाद मलाइका ने खेसारी लाल की कड़ी आलोचना की. 

खेसारी लाल यादव के वायरल वीडियो पर मलाइका का फूटा गुस्सा
दरअसल, खेसारी लाल हाल ही में 'बैटलग्राउंड' के रेड कार्पेट पर पोज देते नजर आएं. इसी दौरान वहां मौजूद स्टाफ ने रेड कार्पेट पर बैठे एक आवारा कुत्ते को पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए हटा दिया. वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि खेसारी लाल यादव ने स्टाफ को रोकने की कोशिश नहीं की और बिना कुछ कहे कैमरे के सामने पोज देते रहे. इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया और कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की.

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'ये शख्स कौन है'
मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर खेसारी लाल यादव का वायरल वीडियो शेयर करते हुए नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा, 'ये लोग कौन हैं? और ये शख्स कौन है जो आराम से खड़े होकर पोज दे रहा है... बेहद शर्मनाक.'

ये बेवकूफ कौन है?', खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, डॉग के साथ वायरल वीडियो पर निकाली भड़ास

'ये बेवकूफ कौन है?'
मलाइका अरोड़ा ने सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी ही नहीं, बल्कि वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने पहले 'बेतुका' लिखकर रिएक्ट किया. इसके बाद एक और कमेंट में लिखा, 'ये बेवकूफ कौन है? क्या इसके लिए पोज देना इतना जरूरी था?' मलाइका की ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

ये बेवकूफ कौन है?', खेसारी लाल यादव पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, डॉग के साथ वायरल वीडियो पर निकाली भड़ास

बता दें कि खेसारी लाल यादव हाल ही में 'बैटलग्राउंड सीजन 2' का हिस्सा रहे हैं. इस शो में उनके साथ फुकरा इंसान (अभिषेक मल्हान), प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी भी नजर आए.

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वर्कफ्रंट की बात करें तो मलाइका अरोड़ा हाल ही में 'इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11' में जज के तौर पर नजर आई थीं. इस शो में उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू और शान भी जज की कुर्सी पर दिखाई दिए थे.

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Published at : 24 Jul 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Khesarilal Yadav MALAIKA ARORA
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