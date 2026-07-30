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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवि किशन ने घटाया 18 किलो वजन, एक्टर ने रिवील की अपनी सीक्रेट डाइट

रवि किशन ने घटाया 18 किलो वजन, एक्टर ने रिवील की अपनी सीक्रेट डाइट

आज के दौर में जहां वजन घटाने के लिए लोग दवाइयों और इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं, वहीं एक्टर और सांसद रवि किशन ने सिर्फ सही खान-पान और एक्सरसाइज के दम पर 18 किलो वजन घटाकर सबको चौंका दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 30 Jul 2026 09:59 AM (IST)
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मशहूर एक्टर और सांसद रवि किशन अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इस बार उनकी चर्चा किसी फिल्म, वेब सीरीज या राजनीति को लेकर नहीं, बल्कि उनके जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर हो रही है. 57 साल के रवि किशन ने खुलासा किया है कि उन्होंने सिर्फ सही खान-पान और एक्सरसाइज की मदद से 18 किलो वजन कम किया है. 

'लापता लेडीज' के लिए बढ़ाया था वजन, अब हुए लीन
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रवि किशन ने बताया कि उनका वजन 90 किलो तक पहुंच गया था, जिसे घटाकर अब उन्होंने 72 किलो कर लिया है. रवि किशन ने कहा, 'मेरा वज़न 90 किलो था और घटकर 72 किलो हो गया. मैं अपनी बॉडी को तैयार कर रहा हूं, उसे रिप्ड (मस्कुलर) बना रहा हूं और साइज कम कर रहा हूं. मैंने अपने खान-पान के तरीके को बदलकर 18 किलो वज़न घटाया है.' 

रवि किशन ने घटाया 18 किलो वजन, एक्टर ने रिवील की अपनी सीक्रेट डाइट

50 की उम्र में फिट रहना आसान नहीं...
रवि किशन ने आगे कहा, 'फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए मुझे भारी-भरकम दिखना था, 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' में मैं दुबला-पतला दिखूंगा, जबकि 'नागजिला' में मेरी बॉडी सुपर-फिट है. जब आप 50 की उम्र में होते हैं, तो ये आसान नहीं होता, लेकिन खान-पान में बदलाव मदद कर सकते हैं, क्योंकि 70-80% असर आपके खाने का होता है और बाकी एक्सरसाइज़ का.' 

रवि किशन ने घटाया 18 किलो वजन, एक्टर ने रिवील की अपनी सीक्रेट डाइट

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रवि किशन ने बताया अपना डाइट रूटीन
रवि किशन ने बताया कि वो किसी एक तय डाइट को फॉलो नहीं करते. अपने काम और रोजमर्रा के शेड्यूल के हिसाब से वो अपनी डाइट में बदलाव करते रहते हैं. उन्होंने कहा, 'ये महादेव का आशीर्वाद है कि वो मुझे दिन में एक बार खाना खाने, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने या सिर्फ़ फलों पर रहने की हिम्मत देते हैं, लेकिन मैं अपनी राजनीतिक ज़िम्मेदारियों को संभालने के लिए इसमें बदलाव करता रहता हूं. इन दिनों संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए मैं भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स और सलाद लेता हूं. ज़रूरत पड़ने पर मैं प्रोटीन, कार्ब्स और घी भी शामिल करता हूं.'

डाइट के साथ एक्सरसाइज भी है जरूरी
रवि किशन आगे कहते हैं, 'आपकी पैंट की कमर का नाप सबसे बड़ा पैमाना है और ये कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन डाइट के साथ-साथ, मसल्स की सेहत के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ भी करनी चाहिए.' रवि किशन की डाइट में  एवोकाडो, कीवी, सेब, केला, संतरा और ताजे फलों का रस शामिल रहता है.

रवि किशन ने घटाया 18 किलो वजन, एक्टर ने रिवील की अपनी सीक्रेट डाइट

ये हैं रवि किशन की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो रवि किशन जल्द ही फिल्म 'मिर्ज़ापुर: द फिल्म' में नजर आएंगे. ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा रवि किशन के पास फिल्म 'खोसला का घोसला 2' भी है. वो जल्द ही अपनी पॉपुलर सीरीज 'मामला लीगल है' के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.

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Published at : 30 Jul 2026 09:59 AM (IST)
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