'हनुमान कहां हैं ?' रणबीर कपूर की 'रामायण' के ट्रेलर में सनी देओल के न होने से फैंस निराश

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान कहां हैं ?' रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' के ट्रेलर में सनी देओल के न होने से फैंस निराश

'हनुमान कहां हैं ?' रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' के ट्रेलर में सनी देओल के न होने से फैंस निराश

Ramayana Part 1 Trailer: रामायण पार्ट 1 का शानदार ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया. जहां ट्रेलर की काफी तारीफ हो रही है तो वहीं सनी देओल के हनुमान के किरदार की झलक ना मिलने से फैंस निराश भी हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 09:33 AM (IST)
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नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण पार्ट 1' का भव्य ट्रेलर आखिरकार 30 जुलाई की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज कर दिया गया. ट्रेलर से दर्शकों को भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता के रोल में साई पल्लवी और रावण के रोल में यश की शानदार झलक देखने को मिली है. हालांकि ट्रेलर की भव्यता और विजुअल्स की तारीफ हो रही है, लेकिन इसमें एक अहम किरदार गायब है. दरअसल भगवान हनुमान का रोल निभाने वाले सनी देओल चार मिनट के ट्रेलर में एक बार भी नजर नहीं आए, जिससे फैंस सोच रहे हैं कि मेकर्स निराश हैं.

ट्रेलर में क्यों नहीं है सनी देओल का भगवान हनुमान वाला किरदार?
ट्रेलर रिलीज़ होने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जहाँ कई लोगों ने विजुअल्स और परफॉर्मेंस की तारीफ की तो वहीं कई दर्शक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, "हनुमान कहां हैं?" ट्रेलर में एपिक के अहम पल दिखाए गए हैं, जैसे राम और सीता की शादी, उनका वनवास, शूर्पणखा का प्रसंग, सीता का अपहरण और रावण के साथ युद्ध की झलकियां. हालाँकि, रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक, हनुमान कहीं भी नजर नहीं आए.

वहीं कई फैन्स का मानना ​​है कि मेकर्स ने शायद जान-बूझकर सनी देओल का हनुमान के किरदार वाला पहला लुक रिलीज नहीं किया है ताकि फिल्म की रिलीज के समय और ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट की जा सके. कई लोगों का यह भी कहना है कि मेकर्स ने ओरिजनल कहानी के साथ ईमानदारी बरती है और कहानी में हनुमान की एंट्री सीता के अपहरण के बाद ही होती है और चूंकि 'रामायण: पार्ट 1' के सीता हरण वाले हिस्से पर खत्म होने की बात कही जा रही है, इसलिए ट्रेलर में सनी देओल के किरदार के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी.

 

हनुमान को शायद दूसरे पार्ट के लिए बचाया गया हो
हनुमान के न होने से एक और थ्योरी भी सामने आई है. दरअसल 'रामायण' को दो पार्ट वाली फिल्म के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसकी पुष्टि डायरेक्टर नितेश तिवारी पहले ही कर चुके हैं. पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 में आने वाला है. वैसे भी कहानी के बाद वाले हिस्से में हनुमान का रोल बहुत अहम हो जाता है, इसलिए कई फैन्स का मानना ​​है कि मेकर्स उनके इंट्रोडक्शन को दूसरी फिल्म के लिए बचाकर रख रहे हैं, हालाँकि, ट्रेलर से इसकी कंफर्मेशन नहीं होती है और टीम ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है कि सनी देओल के हनुमान को क्यों शामिल नहीं किया गया है.

 

ये भी पढ़ें:-Box Office: बुधवार को 'जना नायकन' की सुस्त हुई रफ्तार, जानें- 'द ओडिसी' से 'धमाल 4' का हाल

रामायण फिल्म की कास्ट और क्रू
नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने डीएनईजीऔर यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर 'रामायण' को प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं. फिल्म का म्यूजिक हंस जिमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है.

'रामायण पार्ट 1' कब होगी रिलीज? 
रामाण के पहले ट्रेलर ने फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा दी है लेकिन अब कई फैंस मेकर्स द्वारा हनुमान के तौर पर सनी देओल के फर्स्ट लुक को रिवील करने का इंतजार कर रहे हैंय बता दें कि 'रामायण पार्ट 1' दिवाली 2026 में रिलीज होगी. 

ये भी पढ़ें:-ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश

Published at : 30 Jul 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Ranbir Kapoor Yash :Ramayana Ramayana Sai Pallavi Ramayana Part 1
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