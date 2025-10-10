हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रवीना टंडन ने जांबाज कुत्तों को किया सम्मानित, करवा चौथ पर हाथों पर लिखवाया पति समेत इनका नाम

Raveena Tandon Honored Brave Dogs : देशभर में आज करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर रवीना टंडन ने भी यूनिक तरीके से त्यौहार मनाते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. आप भी यहां देखिए झलकियां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रवीना टंडन भी आज बाकी लोगों की तरह ही करवा चौथ का त्यौहार मना रही हैं. हालांकि उन्होंने इस त्यौहार को कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट किया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई विडियोज और फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को इस खास एक्सपीरियंस के बारे में बताया. 

जांबाज कुत्तों को सम्मानित करने पहुंचीं एक्ट्रेस
रवीना टंडन ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन वेयर तस्वीरों से पता लगता है कि आज एक्ट्रेस ने मुंबई के वेटरिनरी कॉलेज के इवेंट में शिरकत किया था. इवेंट में एक्ट्रेस को शॉल और मोमेंटो देकर उनका भव्य स्वागत किया गया.

इस इवेंट के दौरान हसीना ने कई जांबाज कुत्तों को सम्मानित किया. उन्होंने इन ब्रेव डॉग्स को सम्मानित करते हुए उन्हें मेडल पहनाया. साथ ही इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन के जरिए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स का भी शुक्रियादा किया. हमेशा ही देखा गया है कि रवीना टंडन ने बेजुबानों के लिए आवाज उठाती आई हैं. अब उनका इस तरह से जांबाज कुत्तों को सम्मानित करना वाकई एक सराहनीय कदम है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)


यूनिक है रवीना टंडन की मेहंदी
इतना ही नहीं करवा चौथ के मौके पर रवीना टंडन के हाथों में स्पेशल मेहंदी भी देखा गया. उन्होंने पति अनिल थडानी के साथ अपनी बेटी राशा का नाम भी मेहंदी पर लिखवाया. साथ ही उन्होंने अपनी दो गोद ली हुई बेटियों का नाम भी अपनी हथेली पर लिखवाया है.

करवा चौथ पर उनके इस यूनिकनेस की तारीफ हर कोई कर रहा है. सोशल मीडिया पर भी रवीना टंडन का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और महज कुछ ही घंटों में इसपर सैकड़ों लोगों ने लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर दी है.
रवीना टंडन ने जांबाज कुत्तों को किया सम्मानित, करवा चौथ पर हाथों पर लिखवाया पति समेत इनका नाम

आपको बता दें, रवीना टंडन ने 2004 में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी संग सात फेरे लिए थे. इसके बाद उन्होंने अपने बच्चे राशा और बेटे रणबीरवर्धन का इस दुनिया में वेलकम किया. लेकिन इसके पहले जब वो अपने करियर के पीक पर थीं तब उन्होंने पूजा और छाया नाम की दो अनाथ बच्चियों को गोद लिया था.

अब अपनी मेहेंदी पर रवीना टंडन ने अपने चारों बच्चों का नाम उकेरा है. पति और बच्चों के नाम के अलावा एक्ट्रेस ने अपनी मां वीणा टंडन और पिता रवि टंडन का नाम भी अपनी मेहेंदी पर लिखवाया है. 

Published at : 10 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Raveena Tandon Karwa Chauth 2025
