साउथ सुपरस्टार रामचरण और जाह्नवी कपूर स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' का ट्रेलर 18 मई को रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर मुंबई में जियो वर्ल्ड ड्राइव में लॉन्च किया गया. इस फिल्म को बनने में 2 साल लगे हैं और अब फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है. फिल्म के ट्रेलर को भी फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है.

कैसा है 'पेड्डी' का ट्रेलर?

ट्रेलर 3 मिनट लंबा है. कहानी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम शहर की है. फिल्म में राम चरण का 'क्रॉस-ओवर एथलीट' अवतार दिखाया गया है. ट्रेलर की शुरुआत में सभी लोग रामचरण को इंट्रोड्यूस करते हैं. राम चरण फिल्म पहलवानी करते दिखे. इसके अलावा वो क्रिकेट भी खेलते हैं और दौड़ते भी हैं. ट्रेलर में राम चरण का अवतार देखते ही बनता है.

यहां देखें फिल्म का ट्रेलर...

ये भी पढ़ें- पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले

वहीं जाह्नवी कपूर ने भी फिल्म में शानदार काम किया है. ट्रेलर में उनकी एक्टिंग को फैंस पसंद कर रहे हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर 'अचियम्मा' का रोल प्ले कर रही हैं. फिल्म में जाह्नवी कपूर और राम चरण की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी. ट्रेलर में एक्शन, इमोशन, कॉमेडी का डोज मिला है.

फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार्स

इस स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा को बुच्ची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है. इसका म्यूजिक ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान ने दिया है. फिल्म में शिव राजकुमार ने गौरीनायडू, दिव्येंदु ने रामबुज्जी और जगपति बाबू ने अप्पलासूरी की भूमिका निभाई है. बता दें कि बुच्ची बाबू सना ने 2021 में वैष्नव तेज, कृति शेट्टी और विजय सेतुपति की फिल्म 'उप्पेना' से फिल्ममेकर के तौर पर डेब्यू किया था. फैंस ट्रेलर को भर-भरकर प्यार दे रहे हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- हंसा-हंसाकर किया लोटपोट, 60 लाख के बजट में बनी इस फिल्म में नहीं था कोई सुपरस्टार हीरो, बॉक्स ऑफिस पर आई थी सुनामी

राम चरण के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म गेम चेंजर में देखा गया था. अब वो पेड्डी के अलावा फिल्म RC 17 में दिखेंगे. हीं जाह्नवी कपूर को फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा गया था.