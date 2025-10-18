पैसा कमाने के बाद पहले धनतेरस क्या खरीदा था रश्मिका ने, थामा' एक्ट्रेस ने खुद बताया

आज भारत मे, 18 अक्टूबर को धनतेरस मना रहा है. इस मौके पर,'थम्मा' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी पहली धनतेरस खरीदारी के बारे में खुलकर बताया. जब उनकी कमाई अच्छी होने लगी, तो त्योहार पर उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के लिए गहने खरीदे.

रश्मिका मंदाना की पहली धनतेरस खरीदारी

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रश्मिका ने अपनी भावुकता को दर्शाते हुए कहा, मुझे एक धनतेरस याद है, मेरी पहली या दूसरी फिल्म के तुरंत बाद, जब मैं अच्छी कमाई कर रही थी, और यह पहली बार था जब मैंने अपने पैसों से कोई बड़ी चीज खरीदी थी. मैं भावुक हो गई थी क्योंकि यह मेरे और मेरे माता-पिता, दोनों के लिए बहुत गर्व का समय था. इसलिए, मैंने अपनी मां के लिए एक चेन और पेंडेंट खरीदा, जो हमेशा से मेरी ब्लेस्ड रही हैं.

कॉलेज की यादें और मां का प्यार

एक्ट्रेस ने कहा कि यह खरीदारी की कीमत की बात नहीं थी, बल्कि अपनी कमाई से अपनी मां को कुछ विशेष देने की संतुष्टि की बात थी. इसके अलावा, अपनी मां के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपनी मां द्वारा दी गई कमाई का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से वह कमाई उनके दिल में खास स्थान रखती है. "कॉलेज में रहते हुए मेरी मां ने मुझे जो झुमके दिए थे, वे मेरे सबसे पसंदीदा हैं. उनसे जुड़ी मेरी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं; वे मेरी पहली झुमके थे, इसलिए वे बहुत मायने रखते हैं," उन्होंने कहा.

रश्मिका मंदाना ने दिवाली पर घर लौटने की इच्छा जताई

रश्मिका की आने वाली फिल्म 'थम्मा' 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं और इसलिए त्योहारों के दौरान घर की याद आ रही है. उन्होंने इस मौके पर अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा जताई है. "मुझे सच में उम्मीद है कि मैं दिवाली पर घर जा पाऊंगी; काफी समय हो गया है, और त्योहारों के समय मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा याद आती है.

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

कूर्ग का ट्रेडिशनल फूड और परिवार का साथ

हमारे बिजी स्कैंडल्स के कारण, समय पर घर पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता. और मुझे इसकी कमी खलती है. लेकिन जब भी मैं घर जाती हूं, एक रिवाज है जो मुझे ख़ास तौर पर पसंद है: हम सब मिलकर खाना बनाते हैं और कूर्ग का ट्रेडिशनल फूड, कूवाले पुट्ट, बनाते हैं. आखिरकार, यही छोटी-छोटी बातें हैं जो त्योहारों को यादगार बनाती हैं. बस अपनों के साथ रहना," उन्होंने अंत में कहा.