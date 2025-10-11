रश्मिका मंदाना ने फ्लॉन्ट की अपनी इंगेजमेंट रिंग, फैंस बोले- 'अब तो हो गया कंफर्म'



रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. ये दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं मगर अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी साधे हुए थे. हाल ही में आईं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कपल ने सगाई कर ली है. रश्मिका और विजय की सगाई की खबरों से फैंस बहुत खुश हैं मगर दोनों ने अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं किया है. हाल ही में रश्मिका ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और इस रिंग के साथ रश्मिका ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी सगाई हो गई है.

रश्मिका मंदाना ने अपने डॉग के साथ सोशल मीडिया पर बहुत ही क्यूट वीडियो शेयर किया है. वो अपने डॉग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं और अपने फोन में उसे कुछ दिखा रही हैं. इस दौरान सबकी नजरें रश्मिका के हाथ में पहनीं रिंग पर गईं. इस रिंग को देखकर फैंस खुश हो रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

रश्मिका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'शूटिंग के दौरान मैंने फिल्म का ये पहला गाना सुना था, और अब भी... मुझे इस गाने से प्यार हो गया है. और क्या हम ऑरा के मेरे साथ वाइबिंग करने के बारे में भी बात कर सकते हैं? जरा सोचिए, उसे पता होता कि स्क्रीन पर दिख रही लड़की मैं हूं... तो वो कितनी कन्फ्यूज हो जाती! काश वो आपसे बात कर पाती! या यूं कहें कि ये गाना गा पाती!' इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- इंगेजमेंट कंफर्म है. दूसरे ने लिखा- आखिरकार हमने रिंग को पकड़ लिया. एक ने लिखा- अब तो हो गया कंफर्म.

कैसी है रिंग

बता दें विजय देवरकोंडा की टीम कंफर्म कर चुकी है कि एक्टर की सगाई हो गई है मगर किससे हुई है उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है. वहीं रश्मिका की रिंग की बात करें तो ये एक बड़ा डायमंड है. जो बेहद सुंदर लग रहा है.

