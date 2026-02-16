राशा थडानी ने स्टार किड्स के खिलाफ करवाया नेगेटिव पीआर? मां रवीना टंडन ने दिया रिएक्शन

उई अम्मा सॉन्ग जब रिलीज हुआ था, तबसे ही सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि राशा थडानी ने अपनी छवि को बेहतर करने के लिए बाकी स्टार किड्स के खिलाफ नेगेटिव पीआर करवाया है.अब इस पूरे मामले पर राशा की मां रवीना टंडन ने अपना रिएक्शन दिया है और बेटी का बचाव किया है.

हाल ही में रवीना को जूम स्पॉटलाइट पॉडकास्ट में देखा गया. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की.इसी दौरान उन्होंने राशा के खिलाफ फैले अफवाहों को खारिज किया. इस पॉडकास्ट के दौरान रवीना ने सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं के बारे में खुलकर बात की, जो उनकी बेटी राशा के गाने उई अम्मा के रिलीज के बाद शुरू हुई थी.

रवीना ने कहा-कई स्टार किड्स को तो वो बचपन से जानती हैं

रवीना ने कहा कि राशा की तुलना ट्रोल्स से लेकर फैंस तक ने दूसरे यंगस्टर्स के संग करनी शुरू कर दी थी.रवीना ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा कि अभी वो सभी बच्चे हैं. उन्होंने कहा कि इन स्टार किड्स में कई को तो वो बचपन से जानती हैं, क्योंकि वो उनके दोस्तों के बच्चे हैं और उनकी आंखों के सामने बड़े हुए हैं.





रवीना ने आगे कहा कि ये तुलनाएं जल्द ही फैन वॉर में बदल गई और सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स सेट किया जाने लगा.उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनकी बेटी की तारीफ कर रहे थे और कुछ दूसरे स्टार किड्स का समर्थन कर रहे थे.वहीं, कुछ लोग दोनों पक्षों के खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहे थे.

रवीना ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने दूसरे स्टार किड्स को निशाना बनाना शुरू किया तो कुछ ने राशा पर आरोप लगा दिया.इन अफवाहों को खारिज करते हुए रवीना ने कहा कि पूरे करियर के दौरान उनके पास कोई भी पीआर पर्सन नहीं रहा. ये हमारी फैमिली के स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ रहा है कि अपने ही दोस्तों के बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश करें,उन बच्चों को, जिन्हें हमने बचपन से बड़ा होते देखा है.

ये भी पढ़ें:-माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने