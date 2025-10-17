रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?

Ranveer Singh Vs Deepika Padukone Net Worth:

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है. रणवीर सिंह ने साल 2010 में बॉलीवुड में कदम रखा था तो वहीं दीपिका पादुकोण 2007 से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. आज हम आपको कपल की नेटवर्थ बता रहे हैं.

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के पास मुंबई के प्रभादेवी में ब्यूमोंड टावर्स में एक सी-फेसिंग मल्टी स्टोरी अपार्टमेट है. कपल ने हाल ही में बांद्रा के पाली हिल में एक आलीशान क्वाड्रुप्लेक्स अपार्टमेंट भी खरीदा है, जो शाहरुख खान के बंगले मन्नत के नजदीक है. रणवीर दीपिका के पास लग्जरियस गाड़ियों का भी शानदार कलेक्शन है. लेकिन क्या है आप जानते हैं कि दीपिका और रणवीर में ज्यादा अमीर कौन है.

रणवीर सिंह की फिल्म फीस और नेटवर्थ

  • रणवीर सिंह ने साल 2010 में यशराज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
  • एक्टर के फिल्मी करियर को अब 15 साल हो चुके हैं और अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं.
  • रणवीर सिंह ने 'गली बॉय', 'सिम्बा', 'पद्मावत', 'बाजीराव मस्तानी' और 'गोलियों की रासलीला: रामलीला' जैसी फिल्में कीं.
  • वक्त के साथ-साथ रणवीर की डिमांड बढ़ी और सियासत की रिपोर्ट की मानें तो अब उनकी एक फिल्म की फीस 30-40 करोड़ है. 
  • रणवीर ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करती है. उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस 3 से 5 करोड़ रुपए है.
  • मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की कुल नेटवर्थ 245 करोड़ रुपए है.

दीपिका पादुकोण की फीस और नेटवर्थ

  • दीपिका पादुकोण ने कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' (2006) से एक्टिंग डेब्यू किया था. लेकिन उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 'ओम शांति ओम; (2007) थी.
  • एक्ट्रेस ने 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'पद्मावत', 'बाजीराव मस्तानी', 'पीकू', 'ये जवानी है दीवानी', 'पठान' और 'फाइटर' जैसी हिट फिल्में दी हैं.
  • दीपिका का नाम बॉलीवुड की टॉप और सबसे महंगी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार किया जाता है.
  • मल्टीपल रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस अपनी एक फिल्म के लिए 15 से 30 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं.
  • वहीं सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए दीपिका 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं.
  • न्यूज18 की रिपोर्ट के हिसाब से दीपिका पादुकोण की टोटल नेटवर्थ  500 करोड़ रुपए है.

ऐसे में साफ है कि दीपिका पादुकोण पति रणवीर सिंह से कहीं ज्यादा अमीर है. एक्ट्रेस की नेटवर्थ रणवीर से दोगुना से भी ज्यादा है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Deepika Padukone Ranveer SIngh Dhurandhar DON 3
