हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कर लो ना थोड़ी ज्यादा शूटिंग', दीपिका पादुकोण के वर्किंग शिफ्ट विवाद के बाद रणवीर सिंह का वीडियो वायरल

'कर लो ना थोड़ी ज्यादा शूटिंग', दीपिका पादुकोण के वर्किंग शिफ्ट विवाद के बाद रणवीर सिंह का वीडियो वायरल

Ranveer Singh On Working Shifts: दीपिका पादुकोण ने वर्किंग शिफ्ट को लेकर बड़ा विवाद छेड़ दिया. उनकी 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड के बीच रणवीर सिंह का एकस्ट्रा वर्किंग हार्स वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Dec 2025 11:18 PM (IST)
दीपिका पादुकोण बीते कई दिनों से 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट को लेकर सुर्खियों में घिरी हैं. इस वजह से उन्हें 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी पार्ट 2' जैसी बड़ी मूवीज से हाथ भी धोना पड़ा. जहां कई सेलेब्स एक्ट्रेस के स्पोर्ट में नजर आए तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों को ये फैसला ठीक नहीं लगा. अब इसी बीच एक्ट्रेस के पति रणवीर सिंह का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो एकस्ट्रा वर्किंग हार्स पर अपनी सहमति जताते नजर आ रहे हैं. 

'कर लो ना थोड़ी सी ज्यादा शूटिंग... '
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' का सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. हर जगह एक्टर और उनकी इस फिल्म को लेकर चर्चे तेज हैं. लेकिन इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ जिससे सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. अब फैंस दोनों के पर्सपेक्टिव और इस पुराने इंटरव्यू को लेकर बात कर रहे हैं. रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने एकस्ट्रा वर्किंग शिफ्ट को लेकर अपनी राय दी.

ये वीडियो 2022 का है, जब बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए रणवीर सिंह ने एकस्ट्रा वर्किंग हार्स का सपोर्ट किया था. वीडियो में वो कहते हैं- 'कई बार लोग कहते हैं यार तू सबको बिगाड़ रहा है. सब लोग बोलते हैं 8 घंटे की शिफ्ट में तू 10–12 घंटे कभी शूटिंग करता है. फिर हम लोग को भी करना पड़ता है. लेकिन अब 8 घंटे में वो चीज जो हम चाहते हैं वो नहीं बनी तो ठीक है ना आप कर लो थोड़ी सी ज्यादा शूटिंग.' 

'धुरंधर' के लिए की 16–18 घंटों की शूटिंग
इन दिनों रणवीर सिंह अपनी फिल्म 'धुरंधर' का सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च पर 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर ने इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म के लिए कास्ट और क्रू ने बहुत मेहनत की. यहां तक कि डायरेक्टर ने ये भी बताया कि 'धुरंधर' को सफल बनाने के लिए लगभग डेढ़ साल तक कई बार एक्टर्स ने 16 से 18 घंटों तक भी शूटिंग की.

Published at : 14 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Deepika Padukone Ranveer SIngh Dhurandhar
