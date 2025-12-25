हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होते ही इन दो एक्टर्स ने दिखाए तेवर, बड़ी-बड़ी फिल्मों से खींचा हाथ

'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होते ही इन दो एक्टर्स ने दिखाए तेवर, बड़ी-बड़ी फिल्मों से खींचा हाथ

Dhurandhar Actors Shocking Turn: 'धुरंधर' की सक्सेस के बीच रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की शोहरत में जबरदस्त इजाफा हुआ है. इस पॉपुलैरिटी के बीच दोनों एक्टर्स दो बड़ी फ्रेंचाइजी से बाहर हो गए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 25 Dec 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में फिल्म के दो एक्टर्स खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और इस सक्सेस के बीच उनके तेवर बदल गए हैं.  फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह और विलेन अक्षय खन्ना ने अपनी अपकमिंग फिल्मों से किनारा कर लिया है. एक तरफ रणवीर सिंह 'डॉन 3' से बाहर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम 3' छोड़ दी है.

रणवीर सिंह अब फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' का हिस्सा नहीं हैं. पहले खबरें थीं कि धुरंधर की सक्सेस की वजह से वो अब 'डॉन 3' जैसी फिल्म नहीं करना चाहते. लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि मेकर्स के साथ कुछ क्रिएटिव डिफ्रेंस और असहमतियों की वजह से रणवीर ने 'डॉन 3' से बाहर होने का फैसला किया है. 

धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होते ही इन दो एक्टर्स ने दिखाए तेवर, बड़ी-बड़ी फिल्मों से खींचा हाथ

'रणवीर न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि अमिताभ बच्चन...'
इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में एक सूत्र ने कहा- 'दरअसल, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है. तीन बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बाद, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने उन्हें डॉन 3 का ऑफर दिया. संजय लीला भंसाली ने बैजू बावरा को उस समय अनमार्केटेबल मानकर बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने रणवीर का साथ देना जारी रखा. डॉन 3 सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी है और रणवीर न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं की जगह ले रहे थे. किसी भी एक्टर के लिए ये एक ड्रीम रोल है.'

सूत्र ने आगे कहा- 'फरहान एकमात्र फिल्म मेकर थे जिन्होंने रणवीर पर तब भरोसा जताया जब बाकी सब पीछे हट गए थे. ये उस समय की बात है जब धुरंधर रिलीज भी नहीं हुई थी.'

धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होते ही इन दो एक्टर्स ने दिखाए तेवर, बड़ी-बड़ी फिल्मों से खींचा हाथ

'दृश्यम 3' से बाहर हुए अक्षय खन्ना
दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने भी अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' छोड़ दी है. बॉलीवुड मशीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना 'दृश्यम 3' के लिए जितनी फीस की डिमांड कर रहे थे, मेकर्स उसके लिए राजी नहीं हुए. वहीं अक्षय और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफ्रेंस भी रहे जिसके बाद एक्टर ने 'दृश्यम 3' से किनारा कर लिया. हालांकि अक्षय खन्ना मेकर्स के साथ आपसी सहमति बनाने की कोशिश में भी जुटे हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar DON 3
