'धुरंधर' के ब्लॉकबस्टर होते ही इन दो एक्टर्स ने दिखाए तेवर, बड़ी-बड़ी फिल्मों से खींचा हाथ
Dhurandhar Actors Shocking Turn: 'धुरंधर' की सक्सेस के बीच रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की शोहरत में जबरदस्त इजाफा हुआ है. इस पॉपुलैरिटी के बीच दोनों एक्टर्स दो बड़ी फ्रेंचाइजी से बाहर हो गए हैं.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में फिल्म के दो एक्टर्स खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और इस सक्सेस के बीच उनके तेवर बदल गए हैं. फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह और विलेन अक्षय खन्ना ने अपनी अपकमिंग फिल्मों से किनारा कर लिया है. एक तरफ रणवीर सिंह 'डॉन 3' से बाहर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना ने 'दृश्यम 3' छोड़ दी है.
रणवीर सिंह अब फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' का हिस्सा नहीं हैं. पहले खबरें थीं कि धुरंधर की सक्सेस की वजह से वो अब 'डॉन 3' जैसी फिल्म नहीं करना चाहते. लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि मेकर्स के साथ कुछ क्रिएटिव डिफ्रेंस और असहमतियों की वजह से रणवीर ने 'डॉन 3' से बाहर होने का फैसला किया है.
'रणवीर न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि अमिताभ बच्चन...'
इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में एक सूत्र ने कहा- 'दरअसल, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है. तीन बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बाद, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने उन्हें डॉन 3 का ऑफर दिया. संजय लीला भंसाली ने बैजू बावरा को उस समय अनमार्केटेबल मानकर बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने रणवीर का साथ देना जारी रखा. डॉन 3 सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी है और रणवीर न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं की जगह ले रहे थे. किसी भी एक्टर के लिए ये एक ड्रीम रोल है.'
सूत्र ने आगे कहा- 'फरहान एकमात्र फिल्म मेकर थे जिन्होंने रणवीर पर तब भरोसा जताया जब बाकी सब पीछे हट गए थे. ये उस समय की बात है जब धुरंधर रिलीज भी नहीं हुई थी.'
'दृश्यम 3' से बाहर हुए अक्षय खन्ना
दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना ने भी अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' छोड़ दी है. बॉलीवुड मशीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना 'दृश्यम 3' के लिए जितनी फीस की डिमांड कर रहे थे, मेकर्स उसके लिए राजी नहीं हुए. वहीं अक्षय और मेकर्स के बीच क्रिएटिव डिफ्रेंस भी रहे जिसके बाद एक्टर ने 'दृश्यम 3' से किनारा कर लिया. हालांकि अक्षय खन्ना मेकर्स के साथ आपसी सहमति बनाने की कोशिश में भी जुटे हैं.
