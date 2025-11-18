'धुरंधर' से धमाका करने को तैयार हैं रणवीर सिंह, दो पार्ट्स में रिलीज होगी आदित्य धर की ये फिल्म!
रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर से धमाल मचाने वाले हैं. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. अब फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर भी खबरें आ रही हैं.
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म को आदित्य धर बना रहे हैं. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म के ट्रेलर को भी पसंद किया जा रहा है. रणवीर सिंह जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगे.
धुरधंर का आएगा दूसरा पार्ट?
इसी सब के बीच में खबरें आ रही हैं कि फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का दूसरा पार्ट 2026 में रिलीज होगा. फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा.
रिपोर्ट्स में लिखा गया कि आदित्य धर की फिल्म काफी बड़े स्केल पर बन रही है और फिल्म थोड़ी सी बड़ी भी हो रही है. इसीलिए फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज करने की प्लानिंग ताकि फिल्म के साथ न्याय किया जा सके. फिल्म का दूसरा पार्ट 2026 के फर्स्ट हाफ में रिलीज किया जा सकता है. मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है. ऐसा कहा जा रहा है कि जब फिल्म का पहला पार्ट थिएटर में रिलीज होगा, उसी के साथ दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट होगी.
बता दें कि खबरें हैं कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए मोटी रकम ली है. उनके फिल्म के लिए 30-40 करोड़ तक चार्ज करने की खबरें हैं. वहीं संजय दत्त ने 10 करोड़ और आर माधवन 9 करोड़ चार्ज कर रहे हैं.
रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें 2023 में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था. इस फिल्म में आलिया भट्ट फीमेल लीड में थीं. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद वो सिंघम अगेनमें कैमियो करते दिखे थे. अब उनके पास धुरंधर है. और इस फिल्म के अलावा उनके हाथ में फिल्म डॉन 3 भी है.
