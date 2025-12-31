एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं. उनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही हैं. इसी बीच फिल्म के एक्टर रणवीर सिंह न्यूयॉर्क में हैं. वो पत्नी दीपिका के साथ फिल्म धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं और वेकेशन पर हैं. इसी बीच में न्यूयॉर्क में मास्टरशेफ विकास खन्ना के पॉपुलर रेस्टोरेंट 'बंगलो' पर गए.

दीपिका पादुकोण ने बनाए मोदक

विकास खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दीपिका पादुकोण को मोदक बनाते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने कैप्शन में ये भी लिखा कि ये रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की सक्सेस को लेकर था.

विकास ने जो रील पोस्ट की है, उसमें धुरंधर का टाइटल ट्रैक लगा है. रणवीर और दीपिका के वेलकम के लिए विकास ने अपने बंगलो को फूलों से सजाया. इसके बाद विकास दीपिका को मोदक बनाना सिखाते हैं. दीपिका अपना पहला मोदक बनाती हैं. विकास रणवीर और दीपिका को मोदक खिलाते हैं और रणवीर को गले भी लगाया.

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- 2025 का सबसे शानदार एंड होना चाहिए था. इंडिया के सम्मान में एक नई शुरुआत. टीम बंगलो को रणवीर और दीपिका के साथ उनका पहला मोदक सेलिब्रेट करने का मौका मिला. आज बंगलो में आने वाले हमारे सारे गेस्ट 2026 की अच्छी शुरुआत के लिए अनार और इलायची के मोदक एंजॉय करेंगे. धुरंधर का जश्न मना रहे हैं.

फिल्म धुरंधर की बात करें तो इस मूवी ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म अभी भी लगातार कमाई कर रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म में अक्षय खन्ना की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है. फिल्म में सारा अर्जुन लीड रोल में हैं.