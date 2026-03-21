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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' के लिए की है जी तोड़ मेहनत, अंडरवॉटर सीन के BTS वीडियो में दिखा एक्टर का डेडिकेशन

रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' के लिए की है जी तोड़ मेहनत, अंडरवॉटर सीन के BTS वीडियो में दिखा एक्टर का डेडिकेशन

Dhurandhar 2 BTS Video: फिल्म 'धुरंधर 2' को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है. इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने कड़ी मेहनत की है और इसका अंदाजा वायरल हो रहे BTS वीडियो से ही लगाया जा सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Mar 2026 07:36 PM (IST)
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'धुरंधर 2' फिल्म को रिलीज हुए अभी केवल तीन ही दिन हुए हैं. इस फिल्म को लोगों की बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म की एक एक डीटेलिंग पर लोग गौर कर रहे हैं. साथ ही साथ आदित्य धर और तमाम टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने भी कड़ी मेहनत की है. इसका अंदाजा उनके काम और फिल्म में उनके बदले हुए दो लुक्स से आसानी से लगाया जा सकता है. इसके अलावा अब हाल ही में फिल्म का एक BTS वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक्टर का अपने काम के प्रति डेडिकेशन भी साफ नजर आ रहा है.

अंडरवॉटर सीक्वेंस का BTS वीडियो
सोशल मीडिया पर फिल्म के थिएटर्स से रिक़र्डेड वीडियोज तो बहुत वायरल हो रे हैं. बल्कि यूं कहें कि पूरा सोशल मीडिया इन्हीं वीडियोज से भरा हुआ है. इसी बीच एक BTS वीडियो फिल्म के सेट से भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर पूल के अंदर सांस रोक कर बैठे नजर आ रहे हैं. ये सीन फिल्म के आखिर में रणवीर सिंह की ट्रेनिंग के दौरान का है. जिसे देख फैंस भी हैरान हो रहे हैं और एक्टर के इसडेडिकेशन की जनकर तारीफ कर रहे हैं.

फैंस कर रहे तारीफें
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देख हैरान हो रहे हैं. वीडियो में रणवीर को देख लोग कह रहे हैं बंदे मेहनत तो की है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अनरियल डेडिकेशन था भाई का धुरंधर के लिए'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दैसा कि रणवीर ने कहा उसने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है.' एक अन्य ने लिखा, 'सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक'. इस तरह से लोग रणवीर के इस वीडियो की सराहना कर रहे हैं.

रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' के लिए की है जी तोड़ मेहनत, अंडरवॉटर सीन के BTS वीडियो में दिखा एक्टर का डेडिकेशन


रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' के लिए की है जी तोड़ मेहनत, अंडरवॉटर सीन के BTS वीडियो में दिखा एक्टर का डेडिकेशन

बता दें कि 'धुरंधर 2' रिलीज के तीसरे दिन ही 300 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है. इस फिल्म को दर्शकों के सात ही सेलेब्स का भी जबरदस्त प्यार मिल रहा है. हर कोई इस फिल्म की जमकर तारीफें कर रहा है. फिर चाहे वो कोई आम दर्शक हो या बड़ा स्टार हो.

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Published at : 21 Mar 2026 07:36 PM (IST)
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BTS Video Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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