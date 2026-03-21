जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, 4000KM दूर डिएगो गार्सिया पर दागीं मिसाइलें, हैरान रह गई दुनिया!

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इजरायल और अमेरिका के साथ जारी जंग में ईरान के एक मिसाइल हमले ने इस युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया है. इस घटना ने अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल तक को चिंता में डाल दिया है. दरअसल, तीन अमेरिकी वॉरशिप्स और हजारों मरीन सैनिकों के मिडिल ईस्ट में तैनाती की खबरों के बीच ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के अमेरिकी-ब्रिटिश बेस की ओर दो इंटरमीडियट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें (IRBM) दाग दीं.

ये मिसाइल हमले सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि दूरी, संकेत और भू-राजनीतिक प्रभाव महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की ओर से दागी गई दो इंटरमीडियट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक विफल हो गई और दूसरी को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ईरान की इस कोशिश ने जोखिम के हिसाब से दुनिया भर के आकलन को बदल दिया है.

ईरान ने कैसे किया ये कारनामा?

दरअसल, डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, जो ईरान से करीब 4,000 किलोमीटर दूर है, जबकि तेहरान अब तक सार्वजनिक रूप से यह दावा करता आ रहा है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता अधिकतम 2,000 किलोमीटर की है. ऐसे में अगर ईरान ने सच में इतनी बड़ी दूरी तक हमला करने की कोशिश की है तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके पास सार्वजनिक तौर पर घोषित क्षमता से कहीं ज्यादा एडवांस और लंबी दूरी की मारक क्षमता रखने वाली मिसाइलें हो सकती है, जिनके बारे में अब तक दुनिया को जानकारी नहीं है.

खाड़ी देशों के साथ इजरायल की भी टेंशन बढ़ी

माना जा रहा है कि ईरान ऐसे सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है, जो असल में इंटरमिडियट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) के करीब है, जो हिंद महासागर के बड़े हिस्से के साथ-साथ दक्षिणी यूरोप तक मार करने की क्षमता रखता है. इससे तेहरान को रणनीतिक रूप से बढ़त भी मिलती है, क्योंकि उसके विरोधी उसकी असली ताकत का सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे. रणनीतिक रूप से यह अस्पष्टता अमेरिका और ब्रिटेन की योजना को और मुश्किल बना देती है. इसके साथ ही किसी भी संभावित मिसाइल रेंज के विस्तार से खाड़ी देशों और इजरायल पर अपनी मिसाइल-डिफेंस लेयर्स का पुनर्मूल्यांकन करने का दबाव बढ़ेगा.

US के लिए कितना महत्वपूर्ण है डिएगो गार्सिया?

डिएगो गार्सिया कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के वैश्विक सैन्य शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है, जो लॉजिस्टिक और हमले दोनों के लिए बेहद अहम प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है. इस सैन्य अड्डे पर अमेरिका के भारी बमवर्षक और निगरानी करने वाले विमान तैनात रहते हैं.

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