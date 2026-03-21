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डेटिंग रूमर्स के बीच फिर साथ स्पॉट हुए पलक तिवारी-इब्राहिम अली खान, सारा अली खान भी दिखीं संग
इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी को अक्सर एक साथ देखा जाता है. हाल ही में दोंनो को फिर एक साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके साथ साार अली खान भी नजर आईं.
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान का नाम काफी टाइम से एक्ट्रेस पलक तिवारी के साथ जोड़ा जा रहा है. डेटिंग रूमर्म बीच बीता रात दोनों को साथ देखा गया. इस दौरान इब्राहिम और पलक के साथ सारा अली खान भी मौजूद थीं. आइए देखते हैं उनकी ये वायरल फोटोज.
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Published at : 21 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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