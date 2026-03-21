'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. महज तीन ही दिनों में फिल्म ने अपने कलेक्शन से बता दिया है कि उसका नाम 'धुरंधर' क्यों है. फिल्म की स्टोरी से लेकर कास्ट तक की भयंकर तारीफ की जार ही है. फिर चाहे वो कोई साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो, जिसने केवल कुछ मिनट का ही किदार निभाया हो. ऐसा ही एक किरदार था फिल्म में 'पिंडा', जिसके एक डायलॉग ने ही थिएटर्स में लोगों की सांसें रोक दी थीं.

'घर दी याद नहीं आई तुझे जस्सी'

ये महज एक डायलॉग नहीं है, बल्कि 'धुरंधर 2' जो लोग देख चुके हैं, उनके लिए ये सांस रोक देने वाला पल था. ये वही सीन है जिसके बाद इंटरवल होता है. इस एक डायलॉग ने ही रणवीर सिंह के ऑनस्क्रीन बेस्ट फ्रेंड 'पिंडा' को इतना पॉपुलर बना दिया कि अब उनके बारे में सब जानना चाहते हैं, कि आखिर पिंडा का किरदार निभाया किसने है. वैसे आपको बता दें कि ये कोई नए एक्टर नहीं बल्कि पंजाबी इंडस्ट्री के हैंडसम मुंडे हैं.

कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा'

फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार 'जसकिरत सिंह रंगी' के बचपन के दोस्त 'पिंडा' के किरदार में एक्टर उदयबीर संधु नजर आए हैं. उदयबीर एक पंजाबी एक्टर हैं, जो इससे पहले शहनाज गिल की फिल्म 'एक कुड़ी' में नजर आ चुके हैं. इतना ही नहीं उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'चमकीला' में भी देखा जा चुका है. इस फिल्म में उदयबीर 'सुरिंदर सिंह शिंदा' का किरदार निभाया था. 'चमकीला' से भी पहले संधु को अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' में देखा गया था. इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं.

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फिल्म के लिए की जी तोड़ मेहनत

उदयबीर सिंह वही किरदार हैं जिनकी वजह से फिल्म के अगले पार्ट में 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा' नहीं सुनाई देगा. क्योंकि इनके ही किरदार की वजह से गौरव गेरा के किरदार का फिल्म से अंत हुआ है. हालांकि ये सब कैसे हुई ये स्पॉइलर तो हम आपको नहीं देंगे. लेकिन ये जरूर बता देते हैं कि उदयबीर ने इस किरदार के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने एक ही फिल्म में 20 साल के लड़के का और 40 साल के आदमी का किरदार निभाया. जिसके लिए पहले उन्होंने 15 किलो वजन घटाया और फिर बढ़ाया भी है. जो ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको साफ नजर आने वाला है.

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बता दें कि 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई है. इस फिल्म ने महज तीन ही दिनों में इंडिया में 300 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. जिसे देखते हुए लगता है कि ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है.