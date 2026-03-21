हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', जिसकी वजह से अगले पार्ट में नहीं सुनाई देगा 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा'

कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', जिसकी वजह से अगले पार्ट में नहीं सुनाई देगा 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा'

Who is Udaybir Sandhu: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के बचपन के दोस्त बने एक्टर को आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे ना, हम बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Mar 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. महज तीन ही दिनों में फिल्म ने अपने कलेक्शन से बता दिया है कि उसका नाम 'धुरंधर' क्यों है. फिल्म की स्टोरी से लेकर कास्ट तक की भयंकर तारीफ की जार ही है. फिर चाहे वो कोई साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो, जिसने केवल कुछ मिनट का ही किदार निभाया हो. ऐसा ही एक किरदार था फिल्म में 'पिंडा', जिसके एक डायलॉग ने ही थिएटर्स में लोगों की सांसें रोक दी थीं.

'घर दी याद नहीं आई तुझे जस्सी'
ये महज एक डायलॉग नहीं है, बल्कि 'धुरंधर 2' जो लोग देख चुके हैं, उनके लिए ये सांस रोक देने वाला पल था. ये वही सीन है जिसके बाद इंटरवल होता है. इस एक डायलॉग ने ही रणवीर सिंह के ऑनस्क्रीन बेस्ट फ्रेंड 'पिंडा' को इतना पॉपुलर बना दिया कि अब उनके बारे में सब जानना चाहते हैं, कि आखिर पिंडा का किरदार निभाया किसने है. वैसे आपको बता दें कि ये कोई नए एक्टर नहीं बल्कि पंजाबी इंडस्ट्री के हैंडसम मुंडे हैं.

कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', जिसकी वजह से अगले पार्ट में नहीं सुनाई देगा 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा

कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा'
फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार 'जसकिरत सिंह रंगी' के बचपन के दोस्त 'पिंडा' के किरदार में एक्टर उदयबीर संधु नजर आए हैं. उदयबीर एक पंजाबी एक्टर हैं, जो इससे पहले शहनाज गिल की फिल्म 'एक कुड़ी' में नजर आ चुके हैं. इतना ही नहीं उन्हें इम्तियाज अली की फिल्म 'चमकीला' में भी देखा जा चुका है. इस फिल्म में उदयबीर 'सुरिंदर सिंह शिंदा' का किरदार निभाया था. 'चमकीला' से भी पहले संधु को अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' में देखा गया था. इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Udaybir Sandhu (@udaybir_sandhu)

फिल्म के लिए की जी तोड़ मेहनत
उदयबीर सिंह वही किरदार हैं जिनकी वजह से फिल्म के अगले पार्ट में 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा' नहीं सुनाई देगा. क्योंकि इनके ही किरदार की वजह से गौरव गेरा के किरदार का फिल्म से अंत हुआ है. हालांकि ये सब कैसे हुई ये स्पॉइलर तो हम आपको नहीं देंगे. लेकिन ये जरूर बता देते हैं कि उदयबीर ने इस किरदार के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने एक ही फिल्म में 20 साल के लड़के का और 40 साल के आदमी का किरदार निभाया. जिसके लिए पहले उन्होंने 15 किलो वजन घटाया और फिर बढ़ाया भी है. जो ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको साफ नजर आने वाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Udaybir Sandhu (@udaybir_sandhu)

बता दें कि 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई है. इस फिल्म ने महज तीन ही दिनों में इंडिया में 300 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. जिसे देखते हुए लगता है कि ये फिल्म आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge Udaybir Sandhu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', जिसकी वजह से अगले पार्ट में नहीं सुनाई देगा 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा'
कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', जिसकी वजह से अगले पार्ट में नहीं सुनाई देगा 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा'
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: जारी है 'धुरंधर 2' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, तीसरे दिन फिर रचेगी इतिहास, 300 करोड़ क्लब में हुई शामिल
Live: जारी है 'धुरंधर 2' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, तीसरे दिन 300 करोड़ क्लब में हुई शामिल
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 3 Live: शाम 5 बजे तक 'धुरंधर 2' हुई 60 करोड़ के पार, तीसरे दिन नोट छापने की मशीन बनी रणवीर सिंह की फिल्म
शाम 5 बजे तक 'धुरंधर 2' हुई 60 करोड़ के पार, तीसरे दिन फिर रचेगी इतिहास
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में भिड़े थे दो बड़े खान, ईद पर खत्म हुई थी 5 साल पुरानी कड़वाहट
कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में भिड़े थे दो बड़े खान, ईद पर खत्म हुई थी 5 साल पुरानी कड़वाहट
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
'चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल-LPG के बढ़ेंगे दाम', मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी
पंजाब
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, अधिकारी ने खुदकुशी के लिए ठहराया था जिम्मेदार
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
Exclusive: पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
ईद के दिन लश्कर के हेडक्वार्टर में कत्लेआम, कमांडर बिलाल को पहले घोंपा खंजर फिर सीने में उतारीं गोलियां
आईपीएल 2026
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
महिलाओं के लिए बड़े काम की है लखपति दीदी योजना, जानें कैसे मिलता है फायदा
ट्रेंडिंग
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget