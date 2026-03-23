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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, लोग बोले आ गया 'बब्बर शेर'

रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, लोग बोले आ गया 'बब्बर शेर'

Ranveer-Deepika'धुरंधर 2' की शानदार सक्सेक के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहली बार पब्लिकली एक साथ दिखे. रणवीर को देखते ही फैन्स की एक्साइटमेंट बढ़ गया और वहां पर बब्बर शेर के नारे लगने लगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 12:26 PM (IST)
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रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं अब हाल ही में फिल्म की जबरदस्त सफतला के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पहली बार पब्लिक प्लेस पर एक साथ नजर आए. उन्हें देखते ही वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई और हर तरफ उत्साह छा गया.

रणवीर सिंह को देख फैंस ने लगाए 'बब्बर शेर' के नारे
बता दें, दोंनो एक कैजुअल लंच आउटिंग पर गए थे. कूल लुक में जैसे ही रणवीर बाहर आए, हवा में 'बब्बर शेर' के नारे गूंजने लगे और फैंस उन्हें 'धुरंधर' की इस बड़ी कामयाबी का असली हीरो बताकर उनका स्वागत करने लगे.

​अपने पति की इस कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहीं दीपिका पादुकोण भी वहां मौजूद थी. वो क्लासिक व्हाइट और ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी और वह अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थीं. वहां का नजारा देखने लायक था, हर तरफ मोबाइल फोन कैमरे खुले थे, शोर था और साफ दिख रहा था कि यह सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि सुपरस्टार्स के लिए जनता का जबरदस्त पागलपन था.

 
 
 
 
 
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रणवीर अपने उसी पुराने अंदाज और करिश्मे के साथ भीड़ से मिले. कड़ी सुरक्षा के बावजूद उन्होंने मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया. हमेशा की तरह एलिगेंट लग रहीं दीपिका भी उनके साथ ही रहीं और फैंस की इस भीड़ के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती रहीं. दोनों के बीच एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, उन्होंने इस शोर-शराबे और भीड़ को बहुत ही शालीनता से हैंडल किया. अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

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Published at : 23 Mar 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ranveer SIngh
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