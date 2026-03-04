Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

होली का त्योहार देशभर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. चारों तरफ त्योहार का उत्साह साफ नजर आ रहा है. रंगों के इस पर्व का जोश आम लोगों के साथ-साथ हिंदी फिल्मों में भी हमेशा खास अंदाज में दिखाया गया है. कई फिल्मों के होली सीन इतने यादगार हैं कि उनके बिना कहानी अधूरी सी लगती है. आज हम आपको ऐसे ही मशहूर होली सीन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं.

शोले

बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म शोले का होली सीन कोई कैसे भूल सकता है, जब अचानक पूरे गांव में होली का जश्न मातम में बदल जाता है. मूवी में हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे कलाकार लीड रोल में थे. शोले में होली स्पेशल के तौर पर होली के दिन दिल खिल जाते हैं गाना दिखाया गया था.

गोलियों की रासलीला राम-लीला

फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में होली पर फिल्माया गया सीन काफी जबरदस्त और यादगार है. खास तौर पर गाना लहू मुंह लग गया आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इस गाने में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक-दूसरे को गुलाल लगाते नजर आते हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री साफ झलकती है.

ये जवानी है दीवानी

फिल्म ये जवानी है दीवानी का होली सीन आज भी सबसे यादगार सीन्स में गिना जाता है. गाना बलम पिचकारी के दौरान रंगों से भरे इस सीन में जबरदस्त मस्ती और एनर्जी देखने को मिलती है. इस मौके पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री साफ झलकती है, जो सीन को और खास बना देती है.

कबीर सिंह

शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'कबीर सिंह' का होली सीन भी काफी जबरदस्त था. इसमें दिखाया गया था कि कैसे कुछ कॉलेज सीनियर स्टूडेंट कियारा को जबरदस्ती रंग लगाते हैं, जिसके बाद कबीर सिंह को इतना गुस्सा आता है कि वो उन्हें बुरी तरह से पीटता है.

डर

यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म डर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. दरअसल डर में होली स्पेशल सॉन्ग अंग से अंग लगाना दिखाया गया है. इसके अंत में राहुल (शाह रुख खान) जबरदस्ती किरण यानी जूही चावला को रंग लगा देता है, जो सुनील यानी सनी देओल को पसंद नहीं आता है और वह उसका पीछा करता है. इसके बाद डर की कहानी का क्लाईमैक्स चेंज हो जाता है.





पद्मावत

फिल्म ‘पद्मावत’ में कई बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिले थे. इन्हीं में से एक था होली का सीन और गाना. इस गाने में जहां पद्मावत और रतन का रोमांस चल रहा था जबकि खिलजी अपनी चाल को पलटने की तैयारी करता है. ट्विस्ट से भरा यह सीक्वेंस को दर्शकों को पसंद आया था.