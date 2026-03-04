हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHoli 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

Holi 2026: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं, जिनमें होली का सीन सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कहानी का टर्निंग प्वाइंट बन गया. आज हम आपको फिल्मों के कुछ उन्हीं सीन्स से रूबरू कराने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

होली का त्योहार देशभर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. चारों तरफ त्योहार का उत्साह साफ नजर आ रहा है. रंगों के इस पर्व का जोश आम लोगों के साथ-साथ हिंदी फिल्मों में भी हमेशा खास अंदाज में दिखाया गया है. कई फिल्मों के होली सीन इतने यादगार हैं कि उनके बिना कहानी अधूरी सी लगती है. आज हम आपको ऐसे ही मशहूर होली सीन्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं.

शोले
बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म शोले का होली सीन कोई कैसे भूल सकता है, जब अचानक पूरे गांव में होली का जश्न मातम में बदल जाता है. मूवी में हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे कलाकार लीड रोल में थे. शोले में होली स्पेशल के तौर पर होली के दिन दिल खिल जाते हैं गाना दिखाया गया था. 

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

गोलियों की रासलीला राम-लीला
फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में होली पर फिल्माया गया सीन काफी जबरदस्त और यादगार है. खास तौर पर गाना लहू मुंह लग गया आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इस गाने में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक-दूसरे को गुलाल लगाते नजर आते हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री साफ झलकती है.

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

ये जवानी है दीवानी
फिल्म ये जवानी है दीवानी का होली सीन आज भी सबसे यादगार सीन्स में गिना जाता है. गाना बलम पिचकारी के दौरान रंगों से भरे इस सीन में जबरदस्त मस्ती और एनर्जी देखने को मिलती है. इस मौके पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री साफ झलकती है, जो सीन को और खास बना देती है.

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

कबीर सिंह
शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'कबीर सिंह' का होली सीन भी काफी जबरदस्त था. इसमें दिखाया गया था कि कैसे कुछ कॉलेज सीनियर स्टूडेंट कियारा को जबरदस्ती रंग लगाते हैं, जिसके बाद कबीर सिंह को इतना गुस्सा आता है कि वो उन्हें बुरी तरह से पीटता है.

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

डर
यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म डर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. दरअसल डर में होली स्पेशल सॉन्ग अंग से अंग लगाना दिखाया गया है. इसके अंत में राहुल (शाह रुख खान) जबरदस्ती किरण यानी जूही चावला को रंग लगा देता है, जो सुनील यानी सनी देओल को पसंद नहीं आता है और वह उसका पीछा करता है. इसके बाद डर की कहानी का क्लाईमैक्स चेंज हो जाता है.

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

पद्मावत
फिल्म ‘पद्मावत’ में कई बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिले थे. इन्हीं में से एक था होली का सीन और गाना. इस गाने में जहां पद्मावत और रतन का रोमांस चल रहा था जबकि खिलजी अपनी चाल को पलटने की तैयारी करता है. ट्विस्ट से भरा यह सीक्वेंस को दर्शकों को पसंद आया था.

Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Sholay Padmaavat Yeh Jawaani Hai Deewani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Holi 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट
होली 2026: 'शोले' से 'पद्मावत' तक, जब होली सीन्स ने इन फिल्मों में फूंकी जान, हुईं हिट
बॉलीवुड
ईशा गुप्ता के बाद सोनल चौहान भी सुरक्षित लौटीं भारत, बोलीं- 'ये कुछ दिन बहुत भारी थे'
ईशा गुप्ता के बाद सोनल चौहान भी सुरक्षित लौटीं भारत, बोलीं- 'ये कुछ दिन बहुत भारी थे'
बॉलीवुड
काजोल ने बहन तनीषा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, वीडियो शेयर कर लिखा- हम एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती हैं
काजोल ने बहन तनीषा को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, वीडियो शेयर कर लिखा- हम एक-दूसरे से काफी मिलती-जुलती हैं
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने सोनू सूद को सुनाई खरी- खोटी, अब एक्टर ने दी सफाई, बोले- 'मैंने नहीं कहा उन्हें काम चाहिए'
राजपाल यादव ने सोनू सूद को सुनाई खरी- खोटी, अब एक्टर ने दी सफाई, बोले- 'मैंने नहीं कहा उन्हें काम चाहिए'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
गाजियाबाद: यूट्यूबर सलीम पर हमले के दोनों आरोपी सगे भाई ढेर, दूसरे का भी पुलिस ने किया एनकाउंटर
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
भारतीय टीम के प्रैक्टिस टाइम में अचानक किया गया बदलाव, मचा हड़कंप, क्या ‘चंद्र ग्रहण’ है वजह
यूटिलिटी
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे ने रोकी इन ट्रेनों का रफ्तार, मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देख लें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
होली पर हुड़दंगियों ने गाय को पिलाई बियर, वीडियो वायरल होते ही खौला इंटरनेट का खून, यूजर्स ने लगा दी क्लास
ब्यूटी
Holi 2026 Beauty Guide: होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
होली में ऐसे रखें स्किन और बालों का खास ख्याल, जानें जरूरी स्किन और हेयर केयर टिप्स
महाराष्ट्र
Mumbai News: यूएई से 164 महाराष्ट्रवासियों की वतन वापसी, बोले- 'एकनाथ शिंदे ने खुद फोन...'
मुंबई: UAE से 164 महाराष्ट्रवासी लौटे मुंबई, वतन वापसी कर बोले- 'एकनाथ शिंदे ने खुद फोन...'
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget