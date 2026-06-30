रणदीप हुड्डा ने ठुकराई थी सलमान खान की सलाह, बोले, 'मैं खुद को रिपीट नहीं करना चाहता था'

एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपने टैलेंट और दमदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. रणदीप हुड्डा ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें करियर के शुरुआती दौर में सलमान खान ने सलाह दी थी. रणदीप ने कहा कि उन्हें सलमान की बात सही और अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने उसे अपने करियर में नहीं अपनाया. उन्होंने सलाह न मानने की वजह भी बताई.

रणदीप हुड्डा ने नहीं मानी सलमान खान की सलाह

'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बातचीत में रणदीप हुड्डा ने बताया कि सलमान खान और उनके पिता, दोनों ने उन्हें सलाह दी थी कि वो ऐसे किरदार चुनें जिनमें उनकी हीरो वाली इमेज उभरकर सामने आए.

रणदीप हुड्डा ने सलमान खान की सलाह को याद करते हुए कहा, 'सलमान खान की सबसे बड़ी सलाह यही थी कि मैं ऐसे किरदार न करूं, जिनमें मैं हीरो जैसा न दिखूं. ये अच्छी सलाह थी. मेरे पिता भी मुझे यही कहते थे. उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक जैसी छवि बनाए रखनी चाहिए और उसी तरह के किरदार करने चाहिए. इससे तुम्हारी एक मजबूत इमेज बनेगी और तुम स्टार बन जाओगे.'

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हालांकि, रणदीप हुड्डा ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर अलग रास्ता चुना. उनका मानना था कि बार-बार एक ही तरह के किरदार निभाने से काम उबाऊ हो जाएगा. इसलिए उन्होंने ऐसे रोल को प्रायोरिटी दी, जो हर फिल्म में उन्हें एक नया चैलेंज दें और एक एक्टर के तौर पर खुद को लगातार बेहतर बनाने का मौका दें.

रणदीप हुड्डा ने कहा, 'मैंने उस सलाह को नहीं माना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि बार-बार एक ही तरह का किरदार निभाना उबाऊ होता है. मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था.'

सलाह ना मानने की बताई वजह

रणदीप ने अपने अभिनय के तरीके पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जब लोग कहते हैं कि उनकी एक्टिंग की नकल करना आसान नहीं है, तो वो इसे अपने लिए तारीफ मानते हैं. एक्टर के मुताबिक, वो हर किरदार के लिए अपनी आवाज, बोलने का अंदाज, लय और डायलॉग डिलीवरी में बदलाव करते हैं, ताकि हर भूमिका पिछली से अलग और खास नजर आए.

रणदीप ने कहा, 'मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार इमेज बनाना गलत है या ये अच्छी बात नहीं है. लेकिन सालों तक खुद को नया कैसे बनाए रखेंगे? क्या फिर आप अपने किरदार सिर्फ निभाने भर लगेंगे? क्या आपकी पूरी तैयारी सिर्फ जिम तक सीमित रह जाएगी? यही वजह थी कि मैंने सलमान की सलाह नहीं मानी. हालांकि, फ्यूचर में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता.'

बता दें कि रणदीप हुड्डा और सलमान खान 'किक', 'सुल्तान' और 'राधे' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

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रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म

रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो फिल्म ईठा में नजर आने वाले हैं. फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में हैं.