‘धूम 4’ में नहीं दिखेंगे रणबीर कपूर, फिल्म को लेकर सामने आए नए अपडेट

साल 2004 में जब ‘धूम’ रिलीज हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी. जॉन अब्राहम, फिर ऋतिक रोशन और उसके बाद आमिर खान हर पार्ट में विलेन ही असली हीरो बनकर उभरा है. ‘धूम 3’ को आए करीब 13 साल हो चुके हैं और तभी से फैंस ‘धूम 4’ का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से खबरें तेज थीं कि इस बार रणबीर कपूर बाइक पर स्टाइल मारते नजर आएंगे. लेकिन अब इन खबरों की सच्चाई सामने आ गई है.

रणबीर कपूर ने नहीं की ‘धूम 4’ साइन

मीडिया रिपोर्ट्स में भले ही रणबीर कपूर का नाम जोर-शोर से चल रहा था लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही है. बॉलीवुड हंगामा से जुड़े सूत्र के मुताबिक रणबीर ने अभी तक ‘धूम 4’ साइन नहीं की है. यानी फिलहाल वो इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं हैं. फैंस जो उन्हें नए स्टाइलिश विलेन के रूप में देखने का सपना देख रहे थे उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

स्क्रिप्ट पर अटका है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि यशराज फिल्म्स के पास अभी तक ‘धूम 4’ की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं है. आदित्य चोपड़ा खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस हैं और बिना पक्की कहानी के आगे नहीं बढ़ना चाहते. कहा जा रहा है कि अब तक स्क्रिप्ट के नौ से ज्यादा ड्राफ्ट रिजेक्ट हो चुके हैं. जब तक उन्हें दमदार स्टोरी नहीं मिलती तब तक ‘धूम 4’ फ्लोर पर नहीं आएगी.

बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद होगा फैसला

यशराज इस समय अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है. उन फिल्मों के बाद ही ‘धूम 4’ पर ठोस फैसला लिया जाएगा. मेकर्स चाहते हैं कि अगला पार्ट पहले से भी ज्यादा बड़ा और धमाकेदार हो ताकि फ्रेंचाइजी की इमेज बनी रहे.

रणबीर के पास पहले से है बड़ा लाइनअप

दूसरी तरफ रणबीर कपूर खुद भी इस समय काफी बिजी हैं. वो संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगे. इसके अलावा नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में वो भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं. ऐसे में साफ है कि फिलहाल ‘धूम 4’ को लेकर जो चर्चा थी वो सिर्फ अटकलें ही थीं.