Border 2 Box Office Day 20 LIVE: सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. रिलीज के 20वें दिन भी ये सिलसिला थमा नहीं है और ये धड़ाधड़ नोट छाप रही है.
Border 2 Box Office Day 20 LIVE: सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है. रिलीज के पहले हफ्ते में धुआंधार नोट छापने के बाद दूसरे हफ्ते ये लड़खड़ाई लेकिन फिर तीसरे वीकेंड पर इसने दोबारा अपना दम दिखा दिया. इसके बाद तीसरे मंडे को भी इसकी कमाई में मंदी देखी लगी लेकिन तीसरे मंगलवार यानी 19वें दिन इसने फिर उछाल दिखाते हुए बंपर कलेक्शन कर डाला. चलिए यहां जानते हैं अनुराग सिंह निर्देशित ‘बॉर्डर 2’ के 20वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में सब
'बॉर्डर 2' के 19दिनों का कलेक्शन (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)
- बॉर्डर 2 ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ और फिर दूसरे हफ्ते में 70.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- फिर 15वें दिन बॉर्डर 2 ने 2.85 करोड़, 16वें दिन 5.25 करोड़ , 17वें दिन 7.25 करोड़ और 18वें दिन 2 करोड़ रुपये की कमाई की.
- वहीं फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन इस फिल्म ने 2.5 करोड़ जोड़े
- इसी के साथ भारत में इस फिल्म के 19 दिनों का कुल नेट कारोबार 314.25 करोड़ रुपये हो गया है.
'बॉर्डर 2' का 20 वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 20)
ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक तीसरे मंगलवार को यानी रिलीज के 20वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक 0.18 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. गौरतलब है कि रात 10.30 बजे के बाद ही फिल्म की 20वें दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े आएंगे.
|बॉर्डर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)
|पहला दिन
|30 करोड़
|दूसरा दिन
|36.5 करोड़
|तीसरा दिन
|54.5 करोड़
|चौथा दिन
|59 करोड़
|पांचवा दिन
|20 करोड़
|छठा दिन
|13.00 करोड़
|सातवां दिन
|11.25 करोड़
|आठवां दिन
|10.75 करोड़
|नौंवा दिन
|17.75 करोड़
|दसवां दिन
|22.50 करोड़
|ग्याहरवां दिन
|5.75 करोड़
|बाहरवां दिन
|5.75 करोड़
|तेहरवां दिन
|4.15 करोड़
|चौदहवां दिन
|3.5 करोड़ रुपये
|पंद्रहवां दिन
|2.85 करोड़ रुपये
|सोलहवां दिन
|5.25 करोड़ रुपये
|सत्रहवां दिन
|6.9 करोड़ रुपये
|अठाहरवां दिन
|2 करोड़ रुपये
|उन्नीसवां दिन
|2.5 करोड़ रुपये
|बीसवां दिन
|0.18 करोड़ रुपये ( दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े)
|टोटल कलेक्शन
|314.43 करोड़ रुपये
'बॉर्डर 2' फिल्म की 20वें दिन की ऑक्यूपेंसी
'बॉर्डर 2' की तीसरे बुधवार, 11 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 4.28 फीसदी दर्ज की गई है जो कि तीसरे मंगलवार की तुलना में काफी कम है.
बॉर्डर 2 के बारे में और जानें
अनुराग सिंह के डायरेक्शन और जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता द्वारा को-प्रोड्यूस की हुई ‘बॉर्डर 2’ 1997 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी है, जो 1997 की क्लासिक फिल्म की तरह ही है. ओरिजिनल में लोंगेवाला की लड़ाई पर फोकस किया गया था, जबकि सीक्वल में कई युद्ध मोर्चों पर अलग-अलग लड़ाइयों को दिखाया गया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, अन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे स्टार्स हैं. यह 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ हुई थी.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)
