हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासिनेमाघरों में आ रही साल की सबसे सॉलिड फिल्म, पहले कमा डाले थे 2 हजार करोड़ से ज्यादा, अब फिर तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड!

Bahubali 1 & 2 BO Collection: बाहुबली: द एपिक सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रही है. दिलचस्प बात है कि इस एक्सटेंडेड वर्जन के पहले आए दोनों पार्ट ने देश और दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने साल 2015 अपनी एक्शन एपिक फिल्म ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ और 2017 में इसके सीक्वल ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ के साथ सिनेमैटिक मास्टर पीस बनाए थे. इन दोनों फिल्मों को रिलीज़ के समय दर्शकों ने खूब सराहा साथ ही इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे.

वहीं अब, निर्माता दोनों भागों को मिलाकर इस फ्रेचाइजी का एक्स्टेंडेड वर्जन ‘बाहुबली: द एपिक’ लेकर आ रहे हैं. ये 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. ‘बाहुबली: द एपिक’ का क्रेज भी दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसे साल की सबसे सॉलिड फिल्म माना जा रहा है. चलिए यहां बाहुबली 1 और 2 के घरेलू और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में जानते हैं.

'बाहुबली: द बिगिनिंग' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक बाहुबली फ्रेंचाइजी की पहली किस्त, ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ 180 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई.  इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 650 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 516 करोड़ रुपये था. ओरिजनली तमिल में बनी इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब तारीफ मिली थी. जिसके परिणामस्वरूप इसे IMDb रेटिंग 8 मिली. प्रभास के अलावा, फिल्म में राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, नासर और अन्य कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी.


'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
‘बाहुबली: द बिगिनिंग’  की सीक्वल 2017 में आई ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ थी. इसे  250 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया गया था औ और ये फिल्म दुनिया भर में 1,788 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी.वहीं इसने भारत में 1,416.9 करोड़ की ग्रास कलेक्शन किया था.  एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने भव्य सेट, अनूठी कहानी और वीएफएक्स के लिए खूब ध्यान खींचा था. बाहुबली फ्रैंचाइज़ी के इस दूसरे भाग को आईएमडीबी पर 8.2 की रेटिंग मिली है.


बाहुबली 1 और 2 का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन
दोनों फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर में 2 हजार 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी. जिससे बाहुबली फ्रैंचाइज़ी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है.

'बाहुबली: द एपिक' तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 
इस ब्लॉकबस्टर एक्शन एपिक के निर्माताओं ने 24 अक्टूबर, 2025 को दोनों बाहुबली फिल्मों के रीमास्टर्ड वर्जन, 'बाहुबली: द एपिक', का ट्रेलर जारी किया था. 2 मिनट 35 सेकंड के इस ट्रेलर में माहिष्मती साम्राज्य की आइकॉनिक कहानी दिखाई गई है, बता दें कि फिल्म की ड्यूरेशन 3 घंटे 44 मिनट होगी. एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित यह फिल्म 31 अक्टूबर, 2025 को दुनिया भर में रिलीज़ होगी.

फिलहाल ये एडवांस बुकिंग में गर्दा काट रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी हर घंटे 5 हजार के करीब टिकटों की प्री बुकिंग हो रही है. कई शहरों में तो 'बाहुबली: द एपिक' के शो हाउसफुल हो चुके हैं. इस एक्सटेंडेड वर्जन के क्रेज को देखते हुए लग रहा है कि ये बाहुबली 1 और 2 की तरह बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है.


Published at : 30 Oct 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
Prabhas 'Bahubali: The Conclusion' SS Rajamouli Bahubali The Epic Bahubali The Beginning
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
