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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील

'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील

'हनुमान अंश' को फैंस ने काफी प्यार दिया. फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होन वाली है. इस फिल्म के ओटीटी राइट्स डील को लेकर खबरें आ रही हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Nov 2026 01:59 PM (IST)
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फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म के ओटीटी और टीवी राइट्स कितनी कीमत में बिके हैं, इसे लेकर भी अब खबरें सामने आ रही हैं. 

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म के ओटीटी और टीवी राइट्स 63 करोड़ में बिके हैं. ओटीटी और टीवी राइट्स सोनी ने खरीदे हैं. सोर्स के हवाले से लिखा, 'सोनी ने हनुमान अंश के डिजिटल और टीवी राइट्स 63 करोड़ में खरीदे हैं. ये बड़ा अमाउंट है. लेकिन हनुमान अंश भी छोटी फिल्म नहीं है. इस फिल्म ने पूरे देश की ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है. सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, गांव से लेकर शहर तक. एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जिसने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. वहीं कई ऐसे हैं जो दोबारा देखना चाहते हैं. ऐसे में सोनी की टीम को ये विश्वास है कि फिल्म के डिजिटल और टीवी दोनों पर अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी. इसी लिए उन्होंने इस प्राइज पर राइट्स खरीदे.'

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मेकर्स प्लान कर रहे सक्सेस पार्टी 

इसके अलावा टीम मुंबई में एक सक्सेस पार्टी भी करने का प्लान कर रही है. लेकिन ये टिपिकल पार्टीज से अलग होगी. मेकर्स आध्यात्मिक थीम पर सक्सेस पार्टी करना चाहते हैं. सोर्स ने बताया, 'इस पार्टी में कोई शराब, नॉन वेज नहीं होगा. गेस्ट को सात्विक फूड परोसा जाएगा. मेकर्स चाहते हैं कि सेलिब्रेशन में वैल्यूज और सेंटीमेंट्स दिखें.'

बता दें कि फिल्म 7 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी. पहले दो हफ्तों में फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन तीसरे हफ्ते तक पहुंचते-पहुंचते फिल्म ने धमाका कर दिया. फिल्म को बहुत सराहा गया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धूम मचा दी. छोटे बजट की इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिल्म अब 27 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
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