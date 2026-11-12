'हनुमान अंश' के बिके ओटीटी और टीवी राइट्स, 63 करोड़ में हुई डील

फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म के ओटीटी और टीवी राइट्स कितनी कीमत में बिके हैं, इसे लेकर भी अब खबरें सामने आ रही हैं.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म के ओटीटी और टीवी राइट्स 63 करोड़ में बिके हैं. ओटीटी और टीवी राइट्स सोनी ने खरीदे हैं. सोर्स के हवाले से लिखा, 'सोनी ने हनुमान अंश के डिजिटल और टीवी राइट्स 63 करोड़ में खरीदे हैं. ये बड़ा अमाउंट है. लेकिन हनुमान अंश भी छोटी फिल्म नहीं है. इस फिल्म ने पूरे देश की ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है. सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, गांव से लेकर शहर तक. एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जिसने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. वहीं कई ऐसे हैं जो दोबारा देखना चाहते हैं. ऐसे में सोनी की टीम को ये विश्वास है कि फिल्म के डिजिटल और टीवी दोनों पर अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी. इसी लिए उन्होंने इस प्राइज पर राइट्स खरीदे.'

मेकर्स प्लान कर रहे सक्सेस पार्टी

इसके अलावा टीम मुंबई में एक सक्सेस पार्टी भी करने का प्लान कर रही है. लेकिन ये टिपिकल पार्टीज से अलग होगी. मेकर्स आध्यात्मिक थीम पर सक्सेस पार्टी करना चाहते हैं. सोर्स ने बताया, 'इस पार्टी में कोई शराब, नॉन वेज नहीं होगा. गेस्ट को सात्विक फूड परोसा जाएगा. मेकर्स चाहते हैं कि सेलिब्रेशन में वैल्यूज और सेंटीमेंट्स दिखें.'

बता दें कि फिल्म 7 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी. पहले दो हफ्तों में फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन तीसरे हफ्ते तक पहुंचते-पहुंचते फिल्म ने धमाका कर दिया. फिल्म को बहुत सराहा गया. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धूम मचा दी. छोटे बजट की इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिल्म अब 27 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी हैं.