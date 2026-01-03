हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'लव एंड वॉर' से 'दृश्यम 3' तक ये फिल्में होंगी 2026 में ब्लॉकबस्टर, 'धुरंधर 2' बिना प्रमोशन के भी छाप लेगी करोड़ों

Blockbuster Of 2026: साल 2026 शानदार होने वाला है. इस साल कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करती हुई नजर आएंगी. धुरंधर 2 का जबरदस्त क्रेज है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 03 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और बॉलीवुड के लिए ये साल बहुत खास होने वाला है. इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. जिसमें रणबीर कपूर की रामायण से लेकर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 तक कई फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों को लेकर इतना ज्यादा बज है कि ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर सकती हैं और ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती हैं. ट्रेड एनालिस्ट ने साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन किया है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा- 'मैं जन्म से ही आशावादी हूं!मुझे 2026 की पहली रिलीज इक्कीस और साथ ही किंग, बैटल ऑफ गलवान, रामायण, लव एंड वॉर वगैरह से बहुत उम्मीदें हैं, लाइन-अप बहुत शानदार है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगले साल बिजनेस में सच में उछाल आएगा.'

बिना प्रमोशन के हिट होगी धुरंधर 2
एक फिल्म जिस पर सभी को भरोसा है वो धुरंधर 2.खासकर पहले पार्ट के 2025 की और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बनने के बाद. तरण आदर्श ने प्रिडिक्शन किया- 'जब धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो यह एक बड़ा इवेंट होगा.ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने कहा- सभी बड़ी फिल्में उम्मीद जगा रही हैं. धुरंधर 2, किंग, रामायण और लव एंड वॉर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. धुरंधर ने ऐसी लहर पैदा कर दी है कि मेकर्स को सीक्वल के लिए मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है. वो बस अपनी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज कर सकते हैं और यह फिर भी जबरदस्त ओपनिंग करेगी.'

1000 करोड़ कमाएगी रामायण
ट्रेड एनालिस्ट राज बंसल मे कहा- 'मेरे हिसाब से 2026 हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा साल हो सकता है. ये 2023 से भी बेहतर हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बड़ी शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. मुझे रामायण से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं. मुझे धुरंधर 2, दृश्यम 3, किंग और लव एंड वॉर से भी बहुत उम्मीदें हैं. मुझे रामायण से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं. अगर आप मुझसे पूछें कि क्या यह भारत में 1000 करोड़ रुपये नेट कमा सकती है तो मैं कहूंगा कुछ भी मुमकिन है.'

 उन्होंने आगे कहा- 'यह देश के मूड के हिसाब से सही फिल्म है. टीवी शो 'रामायण' ने भी इसी तरह का क्रेज पैदा किया था. लोग सीरियल देखने के लिए शादियों में भी टीवी सेट लगवाते थे. उसके सब्जेक्ट कहानी और स्टार कास्ट का ऐसा असर था. रामायण भी उसी राह पर लग रही है। इसे बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है. मुझे यकीन है कि VFX के मामले में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.'

Published at : 03 Jan 2026 11:29 AM (IST)
