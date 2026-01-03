रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में 29 दिन पूरे कर लिए हैं और अब भी ये ब़ॉक्स ऑफिस की बादशाह बनी हुई है. अपनी एक्साइटिंग कहानी और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर यह एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर गुरुवार को अपने 5वें हफ्ते में एंट्री कर गई थी चलिए यहा जानते है 'धुरंधर' ने दुनियाभर में अब तक कितनी कमाई कर ली है.

'धुरंधर' ने 29वें दिन वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?

'धुरंधर' को अब एक महीना पूरा होने वाला है लेकिन अब भी ये दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. अपने 29 दिनों के सफर के दौरान, इसने कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को देखा, लेकिन कोई भी आदित्य धर की इस फिल्म को टक्कर नहीं दे पाई. हाल ही में रिलीज हुई 'इक्कीस' को नए साल पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इससे पहले रिलीज हुई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की भी अच्छी ओपनिंग हुई, लेकिन 'धुरंधर' की कमाई पर इन फिल्मों के आने से भी कोई असर नहीं पड़ा है और ये अब भी दबाकर नोट कमा रही है.

Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने भारत में 29वें दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि 28वें दिन के मुकाबले कमाई में गिरावट आई है, फिर भी फिल्म अपनी पकड़ बनाए रखे हुए है.

इसके साथ ही, फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 747.75 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, भारत में 'धुरंधर' का ग्रॉस कलेक्शन 897.25 करोड़ रुपये है.

साथ ही बता दें कि 'धुरंधर' ने विदेशों से 265 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इस तरह, सिनेमाघरों में रिलीज के 29 दिनों के बाद 'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1162.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' ने जवान को दी पटखनी

फाइनली रणवीर सिंह की 'धुरंधर'ने शाहरुख खान की जवान के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन 1160 करोड़ रुपयों को पीछे छोड़ दिया है. और ये दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है. फिलहाल नंबर 1 पर दंगल (2070.3 करोड़) बनी हुई है. जिसका रिकॉर्ड तोड़ना 'धुरंधर' के लिए मुमकिन नहीं लग रहा है.

'धुरंधर' की ओटीटी रिलीज़

रणवीर सिंह स्टारर एक्शन से भरपूर यह फिल्म जल्द ही दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. फिल्म की आधिकारिक रिलीज़ तिथि 30 जनवरी तय की गई है. फिल्म का दूसरा भाग 19 मार्च को रिलीज़ होगा.