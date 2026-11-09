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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण से बड़ा कोई नहीं', रावण के किरदार पर छिड़ी बहस के बीच यश ने तोड़ी चुप्पी

'रामायण से बड़ा कोई नहीं', रावण के किरदार पर छिड़ी बहस के बीच यश ने तोड़ी चुप्पी

फिल्म 'रामायण' में रावण के महिमामंडन पर उठ रहे सवालों के बीच अब यश ने साफ किया है कि उनका किरदार सिर्फ एक सीधे-सादे विलेन तक सीमित नहीं होगा. मेकर्स ने एक बीटीएस वीडियो शेयर किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Nov 2026 05:22 PM (IST)
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फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुका है. इसी बीच मेकर्स ने एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि फिल्म के लिए यश को रावण के रूप में किस तरह तैयार किया गया.

इस वीडियो में यश, रणबीर कपूर, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा नजर आ रहे हैं. सभी ने रावण के किरदार के लिए की गई तैयारियों के बारे में बात की.

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मेकर्स ने शेयर किया बीटीएस वीडियो
ये वीडियो फिल्म में रावण के कथित ग्लोरिफिकेशन को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया है. कुछ दर्शकों ने सवाल उठाए हैं कि क्या मेकर्स खलनायक के किरदार को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं?

वीडियो में नमित मल्होत्रा ने यश को रावण के किरदार में कास्ट करने की चुनौती के बारे में बात की. नमित ने कहा, 'आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, जो देश के सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक है. एक तरफ रावण है, जिसे लोग पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ यश हैं, जिनके सुपरस्टारडम के लोग दीवाने हैं.'

यश ने बताया क्यों निभाया रावण का किरदार
यश ने बताया कि रावण का किरदार निभाने के उनके फैसले से शुरुआत में उनके दोस्त और परिवार के लोग भी हैरान थे. उन्होंने कहा, 'मेरे सभी दोस्त और परिवार के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम रावण का किरदार क्यों निभाना चाहते हो? एक प्रोड्यूसर के तौर पर मैं 'रामायण' बनाना चाहता था, क्योंकि ये हमारी कहानी है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर मैं रावण का रोल निभाना चाहता था. लोगों को लगता था कि जब दर्शक आपको इतना प्यार करते हैं और आप ऐसा किरदार निभाएंगे, जिससे लोग नफरत करते हैं, तो वे आपको पसंद नहीं कर पाएंगे और न ही आपके काम की सराहना करेंगे.'

यश ने आगे बताया कि इसके बावजूद वो इस किरदार को क्यों निभाना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'मैंने कहा कि हां, लेकिन कहानी ऐसी ही होनी चाहिए. मैं जानता हूं कि स्टारडम और ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर में हममें से कोई भी 'रामायण' से बड़ा नहीं है.'

वहीं, नमित मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म में रावण के व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा. उन्होंने कहा, 'रावण एक ऐसा चर्चित नकारात्मक किरदार है, जिसे दुनिया को उसके असली रूप में देखना चाहिए.'

डायरेक्टर नितेश तिवारी ने भी रावण के कई गुणों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'वो एक महान ज्योतिषी था, भगवान शिव का परम भक्त था, एक महान योद्धा था और लगभग अमर था. फिर उससे गलती कहां हुई?'

रावण के किरदार को किस तरह देखते हैं यश?
वहीं, यश ने बताया कि वो रावण के किरदार को किस तरह देखते हैं. उन्होंने कहा, 'हमें समझना होगा कि वो कोई सीधा-साधा विलेन नहीं है. राम दिल की तरह हैं और रावण दिमाग की तरह. हमारे मन और दिल के बीच हमेशा एक टकराव चलता रहता है.'

यश ने नमित मल्होत्रा के साथ फिल्म को लेकर हुई शुरुआती बातचीत और रावण की कॉस्ट्यूम पहनने के अपने अनुभव को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'जब नमित और मैंने इस फिल्म को लेकर बातचीत शुरू की, तो हमें एहसास हुआ कि हमारा सपना एक जैसा है. बस वहीं से बात बन गई. मुझे लगता है कि वही मेरे लिए इसकी शुरुआत थी. इसके अलावा, जब मैंने पहली बार रावण की कॉस्ट्यूम पहनी, तो पता नहीं क्यों, उस मुकुट में कुछ खास था. उसे पहनते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सच में रावण बन गया हूं.'

नितेश तिवारी ने यश की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हुए कहा, 'जब वो स्क्रीन पर आते हैं, तो आप उनसे नजरें नहीं हटा पाते. वो आपका पूरा ध्यान खींच लेते हैं. उन्होंने रावण के किरदार को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लिया है.'

रामायण से बड़ा कोई नहीं', रावण के किरदार पर छिड़ी बहस के बीच यश ने तोड़ी चुप्पी

रावण के ग्लोरिफिकेशन को लेकर क्यों हो रही है बहस?
'रामायण' में रावण के किरदार को किस तरह दिखाया जाएगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ दर्शकों ने सवाल उठाए हैं कि क्या फिल्म में रावण को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है. सोशल मीडिया पर उसके भव्य अंदाज में दिखाए जाने और एक ऐसे किरदार के रूप में पेश किए जाने को लेकर चर्चा हो रही है.

इसके अलावा, इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं रावण पर ज्यादा फोकस करने से भगवान राम का महत्व कम न हो जाए.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
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