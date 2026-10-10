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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबर्थडे स्पेशल: कन्नड़ फिल्म से शुरू हुआ था रकुल प्रीत सिंह का करियर, आज बॉलीवुड में हैं बड़ा नाम

बर्थडे स्पेशल: कन्नड़ फिल्म से शुरू हुआ था रकुल प्रीत सिंह का करियर, आज बॉलीवुड में हैं बड़ा नाम

रकुल प्रीत सिंह ने कन्नड़ फिल्म 'गिल्ली' से अपने करियर की शुरुआत की थी. 'यारियां' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली रकुल आज 'दे दे प्यार दे' जैसी फिल्मों से अपनी खास पहचान बना चुकी हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Oct 2026 08:17 PM (IST)
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हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों में से एक रकुल प्रीत सिंह शनिवार को अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं. इस खास मौके पर आइए आपको उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके करियर तक के बारे में बताते हैं.

कन्नड़ फिल्म से शुरू हुआ करियर

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रकुल प्रीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 1990 को नई दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह है, जो भारतीय सेना में अधिकारी थे और उनकी मां का नाम कुलविंदर सिंह है, जो एक गृहिणी हैं. उनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम अमनप्रीत सिंह है.

बर्थडे स्पेशल: कन्नड़ फिल्म से शुरू हुआ था रकुल प्रीत सिंह का करियर, आज बॉलीवुड में हैं बड़ा नाम

रकुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के धौलाकुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के जीसस एंड मैरी कॉलेज से बीएससी गणित ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की.

रकुल प्रीत सिंह एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. अभिनेत्री ने वर्ष 2009 में कन्नड़ फिल्म गिल्ली से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने वर्ष 2013 में तेलुगु फिल्म वेंकटद्री एक्सप्रेस की, जिसने उन्हें बड़ी पहचान मिली. अभिनेत्री ने 2014 में फिल्म 'यारियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद वह दे दे प्यार दे और रनवे 34  जैसी कई अन्य हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में पर्दे पर नजर आईं.

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इन फिल्मों से मिली पहचान

रकुल प्रीत सिंह ने अपने एक दशक से ज्यादा लंबे करियर में 35 से अधिक फिल्मों में काम किया है. अभिनेत्री की कुछ प्रमुख और लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो उनमें यारियां, दे दे प्यार दे और दे दे प्यार दे 2, मरजावां, रनवे 34, डॉक्टर जी, कटपुतली, थैंक गॉड, छत्रीवाली, मेरे हस्बैंड की बीवी, पत्ती पत्नी और वो दो आदि शामिल हैं.

अभिनेत्री ने विभिन्न फिल्मों में अपनी अलग-अलग भूमिकाओं और बेहतरीन अभिनय के लिए एसआईआईएमए (साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स) सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं. वह तेलंगाना में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की ब्रांड एंबेसडर भी रह चुकी हैं.

जैकी भगनानी से शादी और फिटनेस का शौक

अभिनेत्री ने 21 फरवरी 2024 को गोवा में हिंदू रीति-रिवाजों से फिल्म निर्माता जैकी भगनानी से शादी की. दोनों ने अपने रिश्ते को वर्ष 2021 में सार्वजनिक किया था. एक्ट्रेस शादी से पहले मुख्य रूप से हैदराबाद में रहती थी. हालांकि अब वह अपने पति के साथ मुंबई में रहती है.

बहुत कम लोग जानते हैं कि रकुल एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ फिटनेस प्रेमी हैं. उनके पास कराटे में ब्लू बेल्ट है. इसी के साथ वह नेशनल लेवल की गोल्फ खिलाड़ी रह चुकी हैं. वह अपने भाई अमन के साथ हैदराबाद व विशाखापत्तनम में 'एफ45 ट्रेनिंग' जिम स्टूडियो की चेन चलाती हैं.

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Published at : 10 Oct 2026 08:17 PM (IST)
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Rakul Preet Singh
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