बर्थडे स्पेशल: साड़ी से गाउन तक, रकुल प्रीत सिंह के 7 लुक्स देख थम जाएंगी नजरें

रकुल प्रीत सिंह आज अपना जन्मदिन मना रही है. फिल्मो के साथ-साथ फैशन में भी उनका अलग ही अंदाज़ देखने को मिलता है. आइवरी साड़ी में उनका यह खूबसूरत लुक दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. क्रिस्टल वर्क वाले कॉर्सेट, डायमंड चोकर और सॉफ्ट मेकअप ने उनके लुक को ओर खास बना दिया है.