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बर्थडे स्पेशल: साड़ी से गाउन तक, रकुल प्रीत सिंह के 7 लुक्स देख थम जाएंगी नजरें
रकुल प्रीत सिंह अपने शानदार फैशन सेंस से हर बार लोगों का ध्यान खींचती हैं. साड़ी से लेकर सीक्विन गाउन तक, उनके 7 खूबसूरत लुक्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल देखने को मिलता है.
रकुल प्रीत सिंह अपने हर लुक में कुछ नया लेकर आती हैं. कभी साड़ी में सादगी दिखाती हैं, तो कभी चमकदार गाउन और स्टाइलिश ड्रेस में अपने फैशन से सबका ध्यान खींचती हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Tags :Rakul Preet Singh
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