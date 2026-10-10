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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबर्थडे स्पेशल: साड़ी से गाउन तक, रकुल प्रीत सिंह के 7 लुक्स देख थम जाएंगी नजरें

बर्थडे स्पेशल: साड़ी से गाउन तक, रकुल प्रीत सिंह के 7 लुक्स देख थम जाएंगी नजरें

रकुल प्रीत सिंह अपने शानदार फैशन सेंस से हर बार लोगों का ध्यान खींचती हैं. साड़ी से लेकर सीक्विन गाउन तक, उनके 7 खूबसूरत लुक्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल देखने को मिलता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2026 12:30 PM (IST)
रकुल प्रीत सिंह अपने शानदार फैशन सेंस से हर बार लोगों का ध्यान खींचती हैं. साड़ी से लेकर सीक्विन गाउन तक, उनके 7 खूबसूरत लुक्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल देखने को मिलता है.

रकुल प्रीत सिंह अपने हर लुक में कुछ नया लेकर आती हैं. कभी साड़ी में सादगी दिखाती हैं, तो कभी चमकदार गाउन और स्टाइलिश ड्रेस में अपने फैशन से सबका ध्यान खींचती हैं.

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रकुल प्रीत सिंह आज अपना जन्मदिन मना रही है. फिल्मो के साथ-साथ फैशन में भी उनका अलग ही अंदाज़ देखने को मिलता है. आइवरी साड़ी में उनका यह खूबसूरत लुक दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. क्रिस्टल वर्क वाले कॉर्सेट, डायमंड चोकर और सॉफ्ट मेकअप ने उनके लुक को ओर खास बना दिया है.
रकुल प्रीत सिंह आज अपना जन्मदिन मना रही है. फिल्मो के साथ-साथ फैशन में भी उनका अलग ही अंदाज़ देखने को मिलता है. आइवरी साड़ी में उनका यह खूबसूरत लुक दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. क्रिस्टल वर्क वाले कॉर्सेट, डायमंड चोकर और सॉफ्ट मेकअप ने उनके लुक को ओर खास बना दिया है.
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रकुल का अंदाज क्रिमसन रेड स्ट्रैपलेस ड्रेस में काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है. ड्रेस की डीप नेकलाइन और कमर पर बना बो उनके लुक को बहुत खास बना रहा है , साथ ही मिनिमल एक्सेसरीज उनके स्टाइल को पूरा कर रही है.
रकुल का अंदाज क्रिमसन रेड स्ट्रैपलेस ड्रेस में काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है. ड्रेस की डीप नेकलाइन और कमर पर बना बो उनके लुक को बहुत खास बना रहा है , साथ ही मिनिमल एक्सेसरीज उनके स्टाइल को पूरा कर रही है.
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गोल्डन कॉर्सेट और सनशाइन येलो ड्रेप में रकुल बेहद खूबसूरत लग रही है. आउटफिट की बारीक कारीगरी और ट्रेडिशनल चोकर उनके लुक को रॉयल और एलिगेंट टच दे रहा है.
गोल्डन कॉर्सेट और सनशाइन येलो ड्रेप में रकुल बेहद खूबसूरत लग रही है. आउटफिट की बारीक कारीगरी और ट्रेडिशनल चोकर उनके लुक को रॉयल और एलिगेंट टच दे रहा है.
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ग्रे सीक्विन लहंगे में रकुल का ग्लैमरस ओर बहुत खूबसूरत अंदाज देखने को मिल रहा है. चमकदार फैब्रिक और टैसल डिटेलिंग वाले पल्लू के साथ उनके वेवी बाल और स्टोन नेकलेस लुक को और भी खास बना रहे हैं.
ग्रे सीक्विन लहंगे में रकुल का ग्लैमरस ओर बहुत खूबसूरत अंदाज देखने को मिल रहा है. चमकदार फैब्रिक और टैसल डिटेलिंग वाले पल्लू के साथ उनके वेवी बाल और स्टोन नेकलेस लुक को और भी खास बना रहे हैं.
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ब्लैक सीक्विन को-ऑर्ड सेट में रकुल बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट लग रही हैं. वन-शोल्डर क्रॉप टॉप और हाई-स्लिट स्कर्ट उनके लुक को बोल्ड बनता हैं, जबकि स्लीक हेयरस्टाइल और न्यूड लिप्स उनके अंदाज को और खूबसूरत बनता है.
ब्लैक सीक्विन को-ऑर्ड सेट में रकुल बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट लग रही हैं. वन-शोल्डर क्रॉप टॉप और हाई-स्लिट स्कर्ट उनके लुक को बोल्ड बनता हैं, जबकि स्लीक हेयरस्टाइल और न्यूड लिप्स उनके अंदाज को और खूबसूरत बनता है.
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गोल्डन मेटैलिक कॉर्सेट और ब्लैक स्कर्ट में रकुल का अंदाज काफी अलग और खूबसूरत नज़र आ रहा है. कॉर्सेट की खास डिजाइन और स्कर्ट की हाई स्लिट उनके आउटफिट को मॉडर्न लुक दे रही है, जबकि खुले बाल उनके स्टाइल को और खूबसूरत बना रहे है.
गोल्डन मेटैलिक कॉर्सेट और ब्लैक स्कर्ट में रकुल का अंदाज काफी अलग और खूबसूरत नज़र आ रहा है. कॉर्सेट की खास डिजाइन और स्कर्ट की हाई स्लिट उनके आउटफिट को मॉडर्न लुक दे रही है, जबकि खुले बाल उनके स्टाइल को और खूबसूरत बना रहे है.
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रॉयल ब्लू सीक्विन गाउन में रकुल बेहद खूबसूरत लग रही हैं. गाउन की डीप वी-नेकलाइन और फ्लोर-लेंथ डिजाइन उनके लुक को बेहद खास बना रही है , वहीं स्लीक बाल उनके ग्लैमरस अंदाज को पूरा कर रहे है.
रॉयल ब्लू सीक्विन गाउन में रकुल बेहद खूबसूरत लग रही हैं. गाउन की डीप वी-नेकलाइन और फ्लोर-लेंथ डिजाइन उनके लुक को बेहद खास बना रही है , वहीं स्लीक बाल उनके ग्लैमरस अंदाज को पूरा कर रहे है.
Published at : 10 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh

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