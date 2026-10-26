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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमारजनीकांत की 'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, '2.0' को दी मात, बनी तमिल की सबसे बड़ी फिल्म

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, '2.0' को दी मात, बनी तमिल की सबसे बड़ी फिल्म

Jailer 2 Box Office Collection Day 11 Worldwide: रजनीकांत की 'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड कमाल कर दिया है. ये फिल्म रिलीज के 11 दिनों में ही दुनियाभर में सबसे बड़ी तमिल फिल्म बन गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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रजनीकांत की तमिल एक्शन थ्रिलर 'जेलर 2' दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 11 दिनों में वर्ल्डवाइड न केवल छप्परफाड़ कमाई कर डाली है बल्कि इतिहास रचते हुए सुपरस्टार के करियर में एक और बड़ी उपलब्धि भी दर्ज कर दी है. आइए जानते हैं कि 11वें दिन भारत और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कितनी कमाई की?

जेलर 2 ने 11वें दिन वर्ल्डवाइड कितनी की कमाई?
नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित 'जेलर 2' ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 11वें दिन भारत में 25.70 करोड़ की नेट कमाई की है. इसमें तमिल (11वां दिन) में इसने 5,683 शोज़ से 17.35 करोड़, तेलुगु (11वां दिन) में 1,860 शोज़ से 4.50 करोड़, हिंदी (11वां दिन) में 4,195 शोज़ से 3.15 करोड़ और कन्नड़ (11वां दिन) में 216 शोज़ से 0.70 करोड़ की कमाए हैं. इसके साथ ही, भारत में अब तक का इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 466.85 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 398.70 करोड़ हो गया है.

वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 11वें दिन 10.00 करोड़ की कमाई की, जिससे इसका विदेशों में कुल ग्रॉस कलेक्शन 243.50 करोड़ तक पहुंच गया है. इसी के साथ 'जेलर 2' की दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई 710.35 करोड़ हो गई है.

वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'जेलर 2'
गौरतलब है कि 11वें दिन तक 710.35 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 'जेलर 2' दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर आ गई है. इसने रजनीकांत की ही '2.0' के 691 करोड़ के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

ये हैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 तमिल फिल्में

  • जेलर 2 - 710.35 करोड़ रुपये (11वें दिन तक का कलेक्शन)
  • 2.0 - 691 करोड़ रुपये
  • लियो - 605.90 करोड़ रुपये
  • जेलर - 604.75 करोड़ रुपये
  • कुली - 518 करोड़ रुपये

'जेलर 2' के बारे में
नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, 'जेलर 2' को कलानिधि मारन ने 'सन पिक्चर्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 2023 की हिट फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा, इस तमिल एक्शन थ्रिलर में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और रितु अहम भूमिकाओं में हैं. इस सीक्वल में एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु और विद्या बालन भी हैं. इसके साथ ही, मोहनलाल, ऋतिक रोशन, शिवा राजकुमार और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी कैमियो रोल में हैं.

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Published at : 26 Oct 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
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