Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरक्षा मंत्रालय में क्यों अटकी सलमान खान की 'मातृभूमि'? दोबारा शूट किए सीन, बदला नाम... फिर भी नहीं मिली क्लीयरेंस

रक्षा मंत्रालय में क्यों अटकी सलमान खान की 'मातृभूमि'? दोबारा शूट किए सीन, बदला नाम... फिर भी नहीं मिली क्लीयरेंस

सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज में लगातार अड़चने आ रही हैं. अब ये फिल्म रक्षा मंत्रालय में अटकी हुई है. रक्षा मंत्रालय से एनओसी मिले बिना इसे सेंसर बोर्ड के पास नहीं भेजा जा सकता है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान की वॉर ड्रामा 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इसकी रिलीज बार-बार किसी न किसी वजह से लटक रही है. अब इसके सामने एक और बड़ी रुकावट आ गई है. दरअसल इस फिल्म को अभी तक रक्षा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस) से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) नहीं मिली है. इसके बिना फिल्म मेकर्स इसे सीबीएफसी (सेंसर बोर्ड) के पास आगे नहीं बढ़ सकते. चलिए जानते हैं कि आखिर सलमान खान का ये प्रोजेक्ट क्यों लटक गया गै.

सलमान खान की 'मातृभूमि' क्यों अटकी? 
अक्टूबर की शुरुआत में ऐसी खबरें थीं कि इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाने वाला है. हालांकि, 'मिड-डे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से इसे अभी भी मंजूरी नहीं मिली है. जब तक मंत्रालय फिल्म को मंजूरी नहीं दे देता, तब तक फिल्म निर्माता सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते है.

यह फिल्म गलवान घाटी में 2020 में हुए भारत-चीन टकराव पर बेस्ड है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक अपूर्व लाखिया की इस फिल्म को 2026 के मिड में रक्षा मंत्रालय के लिए दिखाया गया था. भारतीय सशस्त्र बलों पर आधारित फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के लिए इस तरह की स्क्रीनिंग जरूरी होती है. 

रक्षा मंत्रालय के सुझावों के बाद किए गए बदलाव
रिपोर्ट में बताया गया है, "पहली स्क्रीनिंग के दौरान, फिल्म को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे. इस फिल्म में सलमान खान एक सेना अधिकारी की भूमिका में हैं. फिल्म निर्माताओं ने उनके सजेशन के मुताबिक फिल्म के कुछ हिस्सों को फिर से शूट किया." बताया जा रहा है कि फिल्म में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें इसका टाइटल, पड़ोसी देश को दिखाने का तरीका और कहानी का लहजा शामिल है. 

सीबीएफसी से पास क्यों नहीं भेज पा रहे फिल्म? 
इस महीने की शुरुआत में, सलमान खान, लाखिया और उनकी टीम ने फिल्म का रिवाइज कट मंत्रालय को भेजा था. रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "तब से रक्षा मंत्रालय  की तरफ से पूरी खामोशी है. चूंकि फिल्म में सलमान भारतीय सेना के एक सैनिक का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए रिलीज से पहले मेकर्स को कड़े नियमों और मंज़ूरी की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. अभिनेता सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं. मेकर्स को उम्मीद थी कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा, ताकि वे सीबीएफसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई सकें. हालांकि जब तक उन्हें रक्षा मंत्रालय से एनओसी नहीं मिल जाती, तब तक वे अगले साल के लिए भी कोई रिलीज़ डेट तय नहीं कर सकते."

Published at : 26 Oct 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Maatrubhumi May War Rest In Peace
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' के बाद सनी देओल बनेंगे सोलो 'हनुमान', नमित मल्होत्रा प्लान कर रहे हैं बड़ी प्लानिंग
'रामायण' के बाद सनी देओल बनेंगे सोलो 'हनुमान', नमित मल्होत्रा प्लान कर रहे हैं बड़ी प्लानिंग
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, '2.0' को दी मात, बनी तमिल की सबसे बड़ी फिल्म
'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, '2.0' को दी मात, बनी तमिल की सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण’ की धुआंधार एडवांस बुकिंग, 2 लाख से ज्यादा बिक गए टिकट, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'रामायण’ का एडवांस बुकिंग में कहर, 2 लाख से ज्यादा बिके टिकट, जानें-कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
'सही वक्त पर...' PM मोदी के पिता पर खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोले नितिन गडकरी
महाराष्ट्र
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब होने पर विवाद, उठाया गया यह कदम
पुणे: केंद्र सरकार की लाइब्रेरी में उमर खालिद की किताब, खड़ा हुआ विवाद
इंडिया
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
CJP नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बताया 'कायर', कहा- 'जेल जाने से...'
बॉलीवुड
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल बोले- बेटी को नहीं देखने देतीं मोबाइल-टीवी
फिल्मों से संन्यास लेने के बाद क्या कर रही हैं 'गजनी' फेम असीन? पति राहुल ने किया खुलासा
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्नब', हाई अलर्ट पर भारत, इन राज्यों में दिखेगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
'कंप्यूटर जातिवादी नहीं है', वोटर लिस्ट की गलती पर चुनाव आयोग की सफाई
ट्रेंडिंग
घंटों बाद मां से मिला बिछड़ा हाथी का बच्चा, भावुक कर देगा वायरल वीडियो
घंटों बाद मां से मिला बिछड़ा हाथी का बच्चा, भावुक कर देगा वायरल वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget