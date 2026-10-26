सलमान खान की वॉर ड्रामा 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इसकी रिलीज बार-बार किसी न किसी वजह से लटक रही है. अब इसके सामने एक और बड़ी रुकावट आ गई है. दरअसल इस फिल्म को अभी तक रक्षा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस) से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) नहीं मिली है. इसके बिना फिल्म मेकर्स इसे सीबीएफसी (सेंसर बोर्ड) के पास आगे नहीं बढ़ सकते. चलिए जानते हैं कि आखिर सलमान खान का ये प्रोजेक्ट क्यों लटक गया गै.

सलमान खान की 'मातृभूमि' क्यों अटकी?

अक्टूबर की शुरुआत में ऐसी खबरें थीं कि इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाने वाला है. हालांकि, 'मिड-डे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से इसे अभी भी मंजूरी नहीं मिली है. जब तक मंत्रालय फिल्म को मंजूरी नहीं दे देता, तब तक फिल्म निर्माता सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते है.

यह फिल्म गलवान घाटी में 2020 में हुए भारत-चीन टकराव पर बेस्ड है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक अपूर्व लाखिया की इस फिल्म को 2026 के मिड में रक्षा मंत्रालय के लिए दिखाया गया था. भारतीय सशस्त्र बलों पर आधारित फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के लिए इस तरह की स्क्रीनिंग जरूरी होती है.

रक्षा मंत्रालय के सुझावों के बाद किए गए बदलाव

रिपोर्ट में बताया गया है, "पहली स्क्रीनिंग के दौरान, फिल्म को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे. इस फिल्म में सलमान खान एक सेना अधिकारी की भूमिका में हैं. फिल्म निर्माताओं ने उनके सजेशन के मुताबिक फिल्म के कुछ हिस्सों को फिर से शूट किया." बताया जा रहा है कि फिल्म में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें इसका टाइटल, पड़ोसी देश को दिखाने का तरीका और कहानी का लहजा शामिल है.

सीबीएफसी से पास क्यों नहीं भेज पा रहे फिल्म?

इस महीने की शुरुआत में, सलमान खान, लाखिया और उनकी टीम ने फिल्म का रिवाइज कट मंत्रालय को भेजा था. रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "तब से रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरी खामोशी है. चूंकि फिल्म में सलमान भारतीय सेना के एक सैनिक का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए रिलीज से पहले मेकर्स को कड़े नियमों और मंज़ूरी की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. अभिनेता सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं. मेकर्स को उम्मीद थी कि यह मामला जल्द सुलझ जाएगा, ताकि वे सीबीएफसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई सकें. हालांकि जब तक उन्हें रक्षा मंत्रालय से एनओसी नहीं मिल जाती, तब तक वे अगले साल के लिए भी कोई रिलीज़ डेट तय नहीं कर सकते."