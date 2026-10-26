'रामायण' के बाद सनी देओल बनेंगे सोलो 'हनुमान', नमित मल्होत्रा प्लान कर रहे हैं बड़ी प्लानिंग

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा फिल्म 'रामायण' की कहानी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. 5 नवंबर को 'रामायण: द राइज ऑफ अ लेजेंड' रिलीज होने से पहले ही मेकर्स भगवान हनुमान पर एक अलग फिल्म बनाने का प्लान बना रहे हैं.

खबर है कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सनी देओल लीड रोल में नजर आ सकते हैं.

हनुमान की फिल्म के लिए सनी देओल से बातचीत जारी

फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग के साथ ही इस स्पिन-ऑफ फिल्म पर भी काम शुरू हो गया है. मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स सनी देओल से बातचीत कर रहे हैं. वे फिल्म में उनके किरदार को बढ़ाकर हनुमान जी पर एक पूरी फिल्म बनाना चाहते हैं.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया, 'हनुमान रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं. उनकी कहानी में अभी बहुत कुछ ऐसा है, जिसे मुख्य फिल्म में दिखाना मुश्किल है.' सूत्र ने आगे बताया कि 'रामायण: पार्ट 2' का काम पूरा होने के बाद हनुमान जी पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी.

मेकर्स चाहते हैं कि हर फिल्म की अपनी अलग कहानी हो, लेकिन सभी फिल्में एक ही दुनिया से जुड़ी रहें. रिपोर्ट के मुताबिक, हनुमान जी का किरदार इतना दमदार है कि उन पर अलग से पूरी फिल्म बनाई जा सकती है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण: पार्ट 2' के दिवाली 2028 में रिलीज होने की उम्मीद है. ऐसे में मेकर्स के पास फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म की कहानी तैयार करने के लिए समय है.

हालांकि, हनुमान जी पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी और इसमें कौन-कौन नजर आएगा, इसे लेकर मेकर्स ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

इन किरदारों पर भी बन सकती हैं अलग फिल्में

बता दें, हनुमान जी पर बनने वाली फिल्म इस बड़े प्लान की सिर्फ शुरुआत है. हैदराबाद में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान नमित मल्होत्रा ने शूर्पणखा, जटायु, इंद्रजीत और अंगद जैसे किरदारों पर भी अलग-अलग फिल्में बनाने का इशारा दिया था.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे.

रामायण का पहला पार्ट 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाला है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.

वहीं सनी देओल की बात करें तो वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर भी चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया. फिल्म इस साल 20 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.