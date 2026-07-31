'मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण और भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण जौहर और संजय लीला भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

'मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण जौहर और संजय लीला भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

Rakhi Sawant: 'ड्रामा क्वीन' के नाम से मशहूर राखी सावंत ने अपनी एक दिली ख्वाहिश जाहिर की है. उन्होंने बॉलीवुड के दो दिग्गज डायरेक्टर करण जौहर और संजय लीला भंसाली के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

Rakhi Sawant: 'ड्रामा क्वीन' के नाम से मशहूर राखी सावंत कभी अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाती है तो कभी अपने ड्रसिंग सेंस को लकर. फिलहाल एक बार फिर से वो अपने एक बयान से लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने करण जौहर और संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स को लेकर बयान दिया है और अपनी दिली ख्वाहिश जारी की है.

भंसाली और करण से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

47 साल की राखी सावंत ने हाल ही में बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान एक्ट्रेस ने करण जौहर और संजय लीला भंसाली से इशारों-इशारों में एक बड़ी डिमांड कर डाली. उन्होंने बीबीसी से कई मुद्दों पर चर्चा की. वहीं अपने फैशन सेंस और लुक्स को लेकर भी बात की.

ये भी पढ़ें: 'शादी के लिए कमिटेड नहीं थे संजय दत्त...' माधुरी ने क्यों तोड़ा रिश्ता? असली वजह आई सामने

इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत के एक हालिया वायरल वीडियो का जिक्र किया गया था, जिसमें एक्ट्रेस कहीं पर शॉपिंग करते हुए बेहद सिंपल कुल में नजर आई थीं. इसका जिक्र होने पर राखी ने कहा, 'मैं एक आर्टिस्ट हूं, हेयर, मेकअप, गेटअप तो चाहिए ना. क्या पता संजय लीला भंसाली, करण जौहर ये बड़े-बड़े जो डायरेक्टर हैं क्या पता उनको मेरा कोई तो लुक पसंद आ जाए और मुझे सीधा फोन करके बोले- आ जाओ, तुम्हारे लिए ये रोल है. हम तो आर्टिस्ट है ना. हमको तो हर वक्त तैयार रहना पडता है.' 

'बिना मेकअप भी मैं खूबसूरत लगती हूं...'

राखी सावंत ने आगे कहा, 'मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की हूं, पहली आर्टिस्ट हूं जो मीडिया के सामने बिना मेकअप के भी जाती हूं. मेकअप के साथ तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो सोने पर सुहागा होता है, लेकिन बिना मेकअप के भी मैं खूबसूरत लगती हूं. मेरे सारे दोस्त मुझे खूबसूरत कहते हैं, न कि सूरत से सीरत से भी.'

मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण जौहर और संजय लीला भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

राखी की दोनों शादी रही नाकाम 

25 नवंबर 1978 को मुंबई में राखी का जन्म हुआ था. उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में फिल्मी दुनिया में काम किया. इसके बाद वो आइटम सॉन्ग, रियलिटी शोज से भी चर्चा में रहीं. राखी सावंत मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रही हैं. उन्होंने बिग बॉस के 15वें सीजन में हिस्सा लिया था. राखी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस दो शादी कर चुकी हैं. हालांकि उनकी दोनों ही शादी नाकाम रही.

ये भी पढ़ें: '100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण जौहर और संजय लीला भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?
'मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण और भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?
बॉलीवुड
Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी इतिहास रचेगी 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे', 12 बजे तक कलेक्शन 68करोड़ के पार
Live Updates: दूसरे दिन भी तूफान बनी 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे', 12 बजे तक कलेक्शन 68 करोड़ के पार
बॉलीवुड
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
बॉलीवुड
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागरिकता पर बहस के बीच भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
नागरिकता पर बहस के बीच भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान
बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा! साधु बने पप्पू यादव, चढ़ावा डालने पहुंचे राहुल गांधी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा! साधु बने पप्पू यादव, चढ़ावा डालने पहुंचे राहुल गांधी
क्रिकेट
अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, यूं दी शुभकामनाएं
अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, यूं दी शुभकामनाएं
बॉलीवुड
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget