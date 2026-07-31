'मुझे फोन करके बोले- आ जाओ...' करण और भंसाली से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

Rakhi Sawant: 'ड्रामा क्वीन' के नाम से मशहूर राखी सावंत कभी अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाती है तो कभी अपने ड्रसिंग सेंस को लकर. फिलहाल एक बार फिर से वो अपने एक बयान से लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने करण जौहर और संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स को लेकर बयान दिया है और अपनी दिली ख्वाहिश जारी की है.

भंसाली और करण से क्या चाहती हैं राखी सावंत?

47 साल की राखी सावंत ने हाल ही में बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान एक्ट्रेस ने करण जौहर और संजय लीला भंसाली से इशारों-इशारों में एक बड़ी डिमांड कर डाली. उन्होंने बीबीसी से कई मुद्दों पर चर्चा की. वहीं अपने फैशन सेंस और लुक्स को लेकर भी बात की.

ये भी पढ़ें: 'शादी के लिए कमिटेड नहीं थे संजय दत्त...' माधुरी ने क्यों तोड़ा रिश्ता? असली वजह आई सामने

इंटरव्यू के दौरान राखी सावंत के एक हालिया वायरल वीडियो का जिक्र किया गया था, जिसमें एक्ट्रेस कहीं पर शॉपिंग करते हुए बेहद सिंपल कुल में नजर आई थीं. इसका जिक्र होने पर राखी ने कहा, 'मैं एक आर्टिस्ट हूं, हेयर, मेकअप, गेटअप तो चाहिए ना. क्या पता संजय लीला भंसाली, करण जौहर ये बड़े-बड़े जो डायरेक्टर हैं क्या पता उनको मेरा कोई तो लुक पसंद आ जाए और मुझे सीधा फोन करके बोले- आ जाओ, तुम्हारे लिए ये रोल है. हम तो आर्टिस्ट है ना. हमको तो हर वक्त तैयार रहना पडता है.'

'बिना मेकअप भी मैं खूबसूरत लगती हूं...'

राखी सावंत ने आगे कहा, 'मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की हूं, पहली आर्टिस्ट हूं जो मीडिया के सामने बिना मेकअप के भी जाती हूं. मेकअप के साथ तो आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो सोने पर सुहागा होता है, लेकिन बिना मेकअप के भी मैं खूबसूरत लगती हूं. मेरे सारे दोस्त मुझे खूबसूरत कहते हैं, न कि सूरत से सीरत से भी.'

राखी की दोनों शादी रही नाकाम

25 नवंबर 1978 को मुंबई में राखी का जन्म हुआ था. उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में फिल्मी दुनिया में काम किया. इसके बाद वो आइटम सॉन्ग, रियलिटी शोज से भी चर्चा में रहीं. राखी सावंत मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रही हैं. उन्होंने बिग बॉस के 15वें सीजन में हिस्सा लिया था. राखी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस दो शादी कर चुकी हैं. हालांकि उनकी दोनों ही शादी नाकाम रही.

ये भी पढ़ें: '100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन