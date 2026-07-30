माधुरी से शादी नहीं करना चाहते थे संजय दत्त? ब्रेकअप की असली वजह का खुलासा

बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त और दिग्गज अदाकारा माधुरी दीक्षित ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. साथ काम करने एक दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और समय के साथ दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. 90 के दशक की शुरुआत में दोनों का इश्क परवान चढ़ा था. हालांकि, ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और जल्द ही उनका ब्रेकप हो गया था.

संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिश्ते को लेकर अब तक भी काफी कुछ कहा जाता है. कोई ब्रेकअप का दोष माधुरी तो कोई संजय को देता है, हालांकि अब फिल्म जर्नलिस्ट ज्योति वेंकटेश ने उनके रिश्ते पर बड़ा खुलासा करते हुए उनके बीच आई दूरियों का कारण बताया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में दोनों के रिश्ते पर खुलकर बात की है.

'खलनायक' के सेट पर माधुरी-संजय से की थी मुलाकात

हाल ही में ज्योति वेंकटेश ने सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने संजय और माधुरी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'खलनायक' का एक किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा, 'जब खलनायक की शूटिंग मैसूर में चल रही थी तो सुभाष घई ने हम सब पत्रकारों को वहां बुलाया था. मैं भी वहां गया था और दोपहर को मैं संजय और माधुरी दोनों से मिला.'

ज्योति ने आगे कहा, 'उस वक्त माधुरी को बाथरूम जाना था और आउटडोर शूटिंग होने के चलते वहां बाथरूम नहीं था. सेट पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी. इसके बाद उन्हें पेड़ के पीछे ले जाया गया. सभी तरफ से पर्दे लगाए गए और इस तरह माधुरी अपनी जरूरत पूरी कर पाई.'

पार्टी से गायब थे संजय-माधुरी

ज्योति कहते हैं उसी दिन शाम को पार्टी थी, लेकिन माधुरी और संजय दोनों ही पार्टी से गायब थे. उन्होंने कहा, 'फिर शाम को पार्टी थी. हम सब होटल में पार्टी के लिए गए. वहां मैंने देखा कि सिर्फ जैकी श्रॉफ और सुभाष घई बैठे हुए थे. सुभाष जी ने मुझसे कहा, 'अरे, ड्रिंक्स शुरू करो ना!' मैंने कहा, 'मैं संजू और माधुरी के आने का इंतजार करूंगा.' फिर जैकी ने कहा, 'संजू और माधुरी नहीं आएंगे, वो बिजी हैं.'

एक दूसरे के काफी करीब थे दोनों

ज्योति ने आगे कहा, 'मैं सोच में पड़ गया कि मैं आउटडोर उनकी फिल्म के कवरेज के लिए आया हूं और वो पार्टी में नहीं आ रहे हैं. दोनों आए नहीं थे, क्या कर रहे थे दोनों पता नहीं मुझे. इंडस्ट्री में लोग मिलते हैं और अलग हो जाते हैं. ये उस वक्त की बात है जब संजय और माधुरी एक दूसरे के क्लोज थे.'

संजय और माधुरी के बीच दूरियां क्यों आईं?

आगे ज्योति से पूछा गया कि जब वो इतने क्लोज थे तो फिर उनके बीच दूरियां क्यों आईं? इस पर ज्योति ने कहा, 'दूरियां इसलिए आईं क्योंकि संजय दत्त अपनी बात पर कायम नहीं रह पा रहे थे. माधुरी को उम्मीद थी कि वह उनसे शादी करेंगे, लेकिन संजय पहले ही एक बार शादी की मुश्किलों से गुजर चुके थे. इसलिए वह दोबारा शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे.'

बता दें कि संजय उस वक्त पहले से शादीशुदा भी थे. उनकी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से साल 1987 में शादी हुई थी, लेकिन दोनों का रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा. साल 1996 में ऋचा का कैंसर के चलते निधन हो गया था.

दूरियों का एक कारण ये भी

आगे ज्योति से कहा गया कि उस वक्त संजय दत्त पर टाडा (TADA) और दूसरे कई आरोप भी लग रहे थे, क्या इस वजह से माधुरी ने संजय से दूरियां बनाई? इस पर ज्योति ने कहा, 'हां. उसके बाद माधुरी को उनसे दूर होने का अच्छा बहाना मिल गया था. एक तो संजय शादी के लिए कमिट नहीं कर रहे थे और ऊपर से वो कानूनी पचड़ों में फंस गए थे. इसके बाद माधुरी, संजय से दूर होने लगी.' बता दें कि साल 1993 में मुंबई बम धमाके में संजय दत्त अवैध हथियार रखने के मामले में अरेस्ट हुए थे और उन्हें जेल भी हुई थी.

जब संजय को देखते ही माधुरी ने छोड़ दी थी पार्टी

संजय और माधुरी के रिश्ते को लेकर इससे पहले भी कई मशहूर हस्तियों ने बात की है. साल 2025 में मेरी सहेली के साथ इंटरव्यू में राइटर और पत्रकार हनीफ जावेरी ने बताया था कि जब बम ब्लास्ट केस में संजय दत्त जमानत के बाद जेल से बाहर आए थे तो डायरेक्टर अफजल खान ने एक पार्टी रखी थी. इस पार्टी में माधुरी भी आई थी. हालांकि, जैसे ही वहां संजय की एंट्री हुई माधुरी तुरंत पार्टी छोड़कर चली गई थीं. हनीफ ने आगे कहा था, 'मैं जनता था माधुरी क्यों चली गईं. वो संजय के साथ तस्वीर क्लिक नहीं करवाना चाहती थीं.'

संजय की पहली पत्नी ने भी किया था बड़ा खुलासा

माधुरी और संजय के रिश्ते की भनक संजय की पहली पत्नी रही ऋचा शर्मा को भी लग चुकी थी. साल 1993 में उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि माधुरी से ब्रेकअप के बाद संजय बुरी तरह टूट गए थे. उन्होंने ये भी कहा था कि वो इमोशनली माधुरी पर निर्भर थे.