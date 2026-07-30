#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन

'100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन

Nitesh Bhardwaj On Ramayana: टीवी के कृष्ण उर्फ नीतेश भारद्वाज ने नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी. उनका कहना है कि इसे जरूर ऑस्कर अवॉर्ड मिलेगा. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

Nitesh Bhardwaj On Ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये रिलीज होते ही छा गया है. ऐसे में अब टीवी के कृष्ण ने फिल्म को लेकर ऑस्कर का प्रिडिक्शन किया है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' को क्रिटिक्स के साथ ही दर्शकों को भी खूब पसंद आया. वहीं, सेलेब्स ने भी इसकी काफी तारीफ की. ऐसे में अब 'महाभारत' फेम एक्टर नितेश भारद्वाज ने इसकी तारीफ करते हुए सलाह दी है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, नितिश तिवारी की 'रामायण' को लेकर नितेश भारद्वाज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने 'रामायण' फिल्म की पोस्टर शेयर किया और इसे साझा करने के साथ ही लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा है. पहले तो फिल्म को लेकर ऑस्कर का प्रिडिक्शन किया साथ ही रणबीर और रणवीर को धुरंधर भी कहा है. 

यह भी पढ़ें: तमिल की वो क्राइम थ्रिलर फिल्म, जिसने कमाया था 783% प्रॉफिट

100 प्रतिशत ऑस्कर मिलेगा- नितेश भारद्वाज

नितेश भारद्वाज ने पोस्ट में लिखा, 'बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए 100 प्रतिशत ऑस्कर मिलेगा. बहुत-बहुत बधाई. सत्यजीत रे और शेखर कपूर के बाद नितेश तिवारी दुनिया के सिनेमा के लिए भारत का अगला तोहफा हैं. प्रोडक्शन डिजाइन से डीओपी तक के लिए ढेरों अवॉर्ड्स मिलेंगे. इसमें वीएफएक्स और एआई का इस्तेमाल करके शानदार पीरियड क्रिएशन किया गया है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitish Bharadwaj (@nitishbharadwaj.krishna)

रणबीर की रणवीर से की तुलना

नितेश भारद्वाज ने आगे 'रामायण' के म्यूजिक की तारीफ करते हुए लिखा, 'म्यूजिक मेस्ट्रो हंस जिमर का भी शुक्रिया कि उन्होंने भारतीय सिनेमा के काम किया. रणबीर अब रणवीर के साथ मिलकर अगले दो धुरंधर बन गए हैं. यश का ग्लोबल सिनेमा में स्वागत है. आरके, एक एक्टर के तौर पर मैंने हमेशा आपको पसंद किया है लेकिन अब भारत की विरासत को बनाए रखने की आपकी सामाजिक जिम्मेदारी शुरू होती है. इसलिए अब एनिमल जैसी फिल्में ना करें. भले ही आपको गोल्डमाइन ऑफर की जाए. प्लीज अपनी जुबान के गंदा ना करें. 

'रामायण' 5 बार देखना चाहूंगा- नितेश भारद्वाज

'उम्मीद है कि भारतीय साई पल्लवी को सीता के रूप में स्वीकार करेंगे और मैं फिल्म में कहीं मंजीरा के बीच तुलसीदास जी की चौपाइयां भी सुन सकूंगा. इस फिल्म को बनाने के सम्मान में मैं इसे कम से कम 5 बार देखना चाहूंगा.'

यह भी पढ़ें: 'स्पाइडर मैन' ने 'जन नायकन' समेत 4 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, जानें कलेक्शन

'रामायण' का बजट और स्टार कास्ट

बहरहाल, 'रामायण' के बारे में बात की जाए तो इसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी राम और सीता के रोल में हैं. इसका निर्माण नितेश तिवारी ने किया है. फिल्म में हनुमान के रोल में सनी देओल, रावण के रोल में यश, रकुल प्रीत सुर्पनखा जैसे कलाकार हैं. अरुण गोविल ने राजा दशरथ का किरदार निभाया है. फिल्म में कमाल के वीएफएक्स हैं. इसका साउंडट्रेक हंस जिम्मर और ए आर रहमान ने तैयार किया है.

आपको बता दें कि 'रामायण' को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट दिवाली 2026 और दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा, फिल्म का बजट 4000 करोड़ है. इस फिल्म का एक पार्ट 2000 करोड़ में तैयार किया गया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
:Ramayana Nitesh Bhardwaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन
'100% ऑस्कर मिलेगा...', टीवी के कृष्ण ने 'रामायण' को लेकर किया प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
Box office Collection: 'स्पाइडर मैन' ने 'जन नायकन' समेत 4 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'स्पाइडर मैन' ने 'जन नायकन' समेत 4 फिल्मों का बिगाड़ा खेल, जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
Box Office Day 1 Updates: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में ऐतिहासिक शुरुआत, कलेक्शन 60 करोड़ के पार
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में धांसू शुरुआत, कलेक्शन 60 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन ने J-20 फाइटर जेट LAC के करीब किया तैनात, सैटेलाइट से सामने आयी तस्वीर
चीन ने J-20 फाइटर जेट LAC के करीब किया तैनात, सैटेलाइट से सामने आयी तस्वीर
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?
इंडिया
Xप्लेन: देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
देश के दो बड़े नौकरशाह होंगे रिटायर्ड! कैबिनेट सेक्रेटरी और गृह सचिव के लिए अब कौन?
बॉलीवुड
BO Collection: 'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
'द ओडिसी' से 'बॉर्डर 2' तक, 'स्पाइडर मैन' ने तोड़े 9 बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
पेपर लीक बवाल के बीच ओडिशा में पेपर लीक, व्हाट्सएप पर वायरल, जांच के आदेश
पेपर लीक बवाल के बीच ओडिशा में पेपर लीक, व्हाट्सएप पर वायरल, जांच के आदेश
इंडिया
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
मनुस्मृति पर खरगे का बयान, भड़के BJP सांसद, नड्डा बोले- अशांति फैलेगी
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget