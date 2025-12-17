राखी सावंत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर लाइमलाइट बटोर रही हैं. लेटेस्ट वीडियो में राखी ने नीतीश कुमार के हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर ऐसी-ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. राखी ने पहले तो नीतीश कुमार कुमार की तारीफ की और फिर सियासी और धार्मिक मुद्दे को उठाकर उन पर भड़क गई.

पहले तो राखी ने नीतीश कुमार के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया और उसके बाद धोती खींचने तक की बात कह दी.वायरल वीडियो में राखी सावंत को नीतीश कुमार पर भड़कते हुए देखा जा रहा है.राखी अपने बेबाक और फनी अंदाज में कहती हैं.दोस्तों नमस्ते, नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैरीपोड़ा, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सिर पर रहे,आशीर्वाद नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, बहुत इज्जत करती हूं, आपसे बहुत प्यार करती हूं, आप बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे पिता हैं पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी, क्या कर दिया नीतीश जी आपने.

मुस्लिम औरत को अवॉर्ड दे रहे हैं.आप बुलाकर, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, आपको थोड़ा भी क्या नॉलेज नहीं, पांच पैसा का भी नॉलेज नहीं है कि इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है, कुराने पाक में लिखा है. वीडियो में तो राखी ने नीतीश को यूपी का सीएम तक कह दिया है.

नीतीश कुमार को राखी सावंत ने सुनाई खरी-खोटी

राखी ने आगे कहा कि उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता है.इतने दिग्गज नेता आप सीएम यूपी के माननीय, मैं इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे क्यों आप इतने अच्छे नेता हैं, ये आपने क्या कर दिया.एक मुस्लिम औरत का आप नकाब खींच रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं.

अगर आपके पास मैं आती हूं,आपको ऐसे पूरे सरेबाजार में सबके सामने मैं आपकी धोती खींच लूं.आपके पैजामे का नाड़ा खींच लूं कैसा फील होगा आपको. एक तरफ आप औरत को इज्जत देते हो, दूसरी ओर इज्जत उतार लेते हो, शर्म नहीं आती आपको.आप मेरे फेवरेट नेता हैं, लेकिन ये क्या कर दिया आपने इस्लामिक औरत के साथ, जियो और जीने दो.

मीडिया बुलाएं और इस औरत को बहन बोलकर माफी मांगे नीतीश जी, आपकी मैं इज्जत करती हूं, यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार हमें नहीं होगा बर्दाश्त, आप माफी मांगे.अब इसी बीच राखी सावंत भी ट्रोल हो रही हैं. क्योंकि, उन्होंने नीतीश कुमार को यूपी का सीएम बता दिया है.

