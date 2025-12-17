बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने हाल ही में अपनी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है.साथ ही उन्होंने 30 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है. इसके साथ ही सिंगर ने उन इंटरव्यूज को हचाने की भी मांग की है, जिनमें उनकी एक्स वाइफ ने उनके बारे में झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले आरोप लगाए हैं.

ये लड़ाई उनके तलाक के 20 साल से ज्यादा होने के बाद सामने आया है. कुमार सानू और उनकी एक्स वाइफ का तलाक 2001 में फाइनल हुआ था और इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है.याचिका में दावा किया गया है कि सिंगर की एक्स वाइफ ने कई प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने कुमार सानू पर गंभीर आरोप लगाए.

रीटा भट्टाचार्य ने लगाया था ये आरोप

इंटरव्यू में रीटा भट्टाचार्य ने कहा था कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें भूखा रखा गया,रसोईघर बंद कर दिया गया, दूध और मेडिकल केयर नहीं दी गई और इसी दौरान कोर्ट की कार्यवाही भी की गई. उन्होंने अपने एक्स पति पर किसी और के संग अफेयर होने और परिवार की अनदेखी करने तक के आरोप लगाए.





सितंबर 2025 में उनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि याचिका में कहा गया है कि रीटा भट्टाचार्य ने अपने एक्स पति पर जो भी कॉमेंट किया है वो उनके तलाक के दौरान दर्ज सहमति की शर्तों का उल्लंघन करती हैं.

बता दें इनका तलाक 9 फरवरी 2001 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुआ था.कुमार सानू के अनुसार, इस समझौते में एक शर्त शामिल थी कि फ्यूचर में दोनों में से कोई भी एक-दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा.इस याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह की बातों की वजह से प्रोफेशनल तौर पर और सोशल मीडिया पर एक्टर की छवि खराब हुई है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ा है.

बता दें 27 सितंबर को रीटा भट्टाचार्य के साथ-साथ उनके इंटरव्यू को प्रसारित करने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस भेजा गया था. इसमें कहा गया था कि अगर इंटरव्यू को नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाएगी.

