'भाई आप शादी कर लो...', राखी सावंत ने सलमान खान को दी सलाह, ढूंढ रहीं लड़की
सुपरस्टार सलमान खान ने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर 'अकेलेपन और तन्हाई' को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था. वहीं, राखी ने इसपर रिएक्ट किया है. उन्होंने सलमान को शादी करने की सलाह दी.
राखी सावंत अपने बेबाक अंदाज और मजेदार बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. एक बार फिर राखी ने अपनी बातों से लोगों का ध्यान खींच लिया है. हाल ही में उन्होंने सलमान खान को शादी करने की सलाह दी और कहा कि वह उनके लिए लड़की भी ढूंढ रही हैं.
राखी सावंत ने सलमान खान को दी शादी करने की सलाह
दरअसल, कुछ दिन पहले बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अकेलेपन को लेकर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया था. अब इसी पर राखी सावंत ने मजेदार अंदाज में रिएक्ट किया है. राखी ने पैपराजी संग बातचीत में कहा, 'भाई आप अकेले हो. आपका ओमेगा 3 बढ़ गया है. दिमाग गरम हो गया है, तो आप ये सब बोल रहे हो. भाई आप जल्दी से शादी कर लो. मैं लड़की ढूंढ रही हूं भाई के लिए.
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बता दें, सलमान खान ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मैं, खुद और सिर्फ मैं…खुद के साथ रहने के दो तरीके होते हैं. एक 'अकेले', जो आपकी अपनी पसंद होती है, और दूसरा 'तन्हा', जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता. अब आपको खुद समझना है कि आपको क्या करना चाहिए.'
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उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. उनका ये पोस्ट देख लोग घबरा गए थे. इसके बाद सलमान ने खुद एक पोस्ट शेयर इस बात पर सफाई दी थी. उन्होंने लिखा, 'अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. जब मेरे पास इतना बड़ा परिवार और दोस्त हैं, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? जब मेरे पास आप लोग हैं, आपकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं, तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा 'मी टाइम' चाहिए, बस... इस बार कोई फोटो नहीं आई, ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया, मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा? चिल करो यार.'
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Source: IOCL